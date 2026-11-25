जागरण संवाददाता, हाजीपुर। स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र थाने के छोटी मड़ई धनौती में चोरों ने एक बंद घर का ताला काटकर आभूषण दुकानदार के घर से करीब 30 किलो चांदी और 40 ग्राम सोने की चोरी कर ली।

घर में चोरी की सूचना पर घरवाले हाजीपुर अपने घर पहुंचे तो देखा कि घर के दरवाजे का ताला कटा हुआ है और घर में रखा कीमती सामान सोना-चांदी गायब है।

घरवालों ने घटना की सूचना औद्योगिक क्षेत्र थाने की पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घरवालों से घटना के संबंध में जानकारी ली। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच-पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई में जुटी है।

औद्योगिक क्षेत्र थाने में प्राथमिकी घटना को लेकर स्थानीय देवचंद पोद्दार के पुत्र संतोष पोद्दार ने औद्योगिक क्षेत्र थाने में प्राथमिकी कराई है। प्राथमिकी के अनुसार संतोष पोद्दार ने बताया कि मंगलवार की सुबह 9.00 बजे घर से किसी कारणवश शादी समारोह में शामिल होने के लिए दलसिंहसराय चला गया था। इस बीच कुछ संख्या में आए चोरों ने घर में घुसकर रूम से लेकर घर में रखे हुए 30 किलो चांदी और 40 ग्राम सोना की चोरी कर ली।

संतोष पोद्दार ने बताया कि घर में उनकी सरहज रहती थीं, जो खाना खाने दूसरे के घर गई थीं। जब वह खाना खाकर आईं तो उन्होंने देखा कि घर के सभी ताले टूटे हुए हैं। तभी भाई ने आवाज सुनकर उन्हें काल कर जानकारी दी, जिसके बाद वह वहां से वापस चला आया।