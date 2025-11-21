Language
    Patna Vegetable Price: ठंड बढ़ते ही सब्जियों की कीमतें 'गर्म'! पटना में टमाटर 90 रुपये, परवल 120 रुपये किलो

    By Nalini Ranjan Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:14 PM (IST)

    पटना में ठंड बढ़ने के साथ ही सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर 90 रुपये और परवल 120 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। व्यापारियों का कहना है कि आपूर्ति में कमी और परिवहन लागत बढ़ने से कीमतें बढ़ी हैं। उपभोक्ता संगठन सरकार से बाजार पर निगरानी रखने की मांग कर रहे हैं ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

    पटना में टमाटर 90 रुपये, परवल 120 रुपये किलो

    जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी में सब्जियों के दाम एक बार फिर आसमान छूने लगे हैं। थोक बाजार में बढ़े भाव का असर सीधे गली-मोहल्लों की दुकानों पर दिखाई दे रहा है, जिससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर भारी दबाव बढ़ गया है। 

    अब तक 40 रुपये किलो में मिलने वाला टमाटर अचानक बढ़कर 80–90 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। बाजारियों के अनुसार आपूर्ति में कमी और परिवहन लागत बढ़ने से दामों में उछाल आया है। परवल 120 रुपये किलो तो धनिया पत्ता 90-100 रुपये किलो मिल रहा है। 

    मूल्य बढ़ोतरी केवल टमाटर तक सीमित नहीं है। कई सब्जियों के दाम सामान्य से दोगुने स्तर पर पहुंच गए हैं। अंटा घाट के थोक मंडी के कारोबारी शंकर, सुरेश आदि ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में ठंड बढ़ने और बाहरी जिलों से आपूर्ति कम होने की वजह से कीमतों में तेजी आई है। उपभोक्ता संगठनों ने सरकार से निगरानी बढ़ाने और आपूर्ति तंत्र को मजबूत करने की मांग की है।

    • बैगन : 60 रुपये प्रति किलो
    • सेम : 80 रुपये
    • फूलगोभी : 50-70 रुपये प्रति दो पीस
    • बंद गोभी : 40 रुपये
    • शिमला मिर्च : 100 रुपये
    • गाजर : 40 रुपये
    • बोरो : 80 रुपये
    • मटर छिमी : 120 रुपये
    • भिंडी : 70 रुपये
    • नेनुआ : 50 रुपये
    • पालक : 40 रुपये
    • हरा मिर्च : 80 रुपये
    • मूली : 40 रुपये
    • लौकी : 50 रुपये प्रति पीस
    • धनिया पत्ता : 150 रुपये
    • अदरक : 100 रुपये
    • चुकंदर : 50 रुपये

    नोट : दाम प्रति किलो के है।