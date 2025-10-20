पटना में वोट के लिए अनूठा अभियान, एक दीया मतदान के नाम, दिव्यांगों ने जलाया लोकतंत्र का दीप
पटना में आगामी चुनावों के लिए 'एक दीया मतदान के नाम' नामक एक अनूठा अभियान चलाया गया। दिव्यांगजनों ने लोकतंत्र का दीप जलाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया और हर वोट के महत्व पर जोर दिया। इस अभियान का उद्देश्य मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को प्रोत्साहित करना है।
जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव में मतदान के प्रति उदासीन शहरी मतदाताओं को वोट के लिए प्रेरित करने के लिए रविवार की शाम अनूठा व प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला।
जेपी गंगा सेतु पथ से सटे गंगा तट के एलसीटी घाट के पास दिव्यांगों ने एक दीया मतदान के लिए अभियान के तहत सामूहिक रूप से दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया।
ट्राईसाइकिल, बैसाखी व व्हीलचेयर की मदद से चलने वाले दिव्यांग नागरिकों ने हाथों में दीप लेकर लोगों को लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने आह्वान किया कि हर नागरिक विशेषकर दिव्यांग, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे स्वीप आइकान राकेश कुमार ने सभी के साथ मिलकर संकल्प लिया कि इस विधानसभा चुनाव में हम सभी दिव्यांग सुबह-सुबह सबसे पहले मतदान करेंगे।
राकेश कुमार ने कहा कि प्रदेश में दिव्यांग मतदाताओं की 100 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हर वोट की अहमियत है और हर हाथ में दीया जलाकर हम यह संदेश देना चाहते हैं कि दिव्यांग भी लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं।
मौके पर कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इनमें दिव्यांग विकास मंच के सचिव सचिन उर्फ पप्पू, जीवन ज्योति एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सचिव रवि रंजन कुमार, सेवा केंद्र झूनाठी के सचिव भरत कौशिक, ब्रेली इंस्टीट्यूट आफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग की सचिव जूही सिन्हा प्रमुख थे। दिव्यांगों में चंदन कुमार, नवीन कुमार झा, प्रवीण कुमार, शोभा देवी, पायल कुमारी आदि प्रमुख थे।
दिव्यांगों-महिलाओं के लिए विशेष प्रबंध
जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने जिले के सभी मतदाताओं से 6 नवंबर को गर्व के साथ मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों व महिलाओं के लिए विशेष प्रबंध किए हैं ताकि सभी मतदाता सहज, सुरक्षित माहौल में मतदान कर सकें। चुनाव संबंधी किसी भी जानकारी के लिए वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
