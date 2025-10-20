पटना में वोट के लिए अनूठा अभियान, एक दीया मतदान के नाम, दिव्यांगों ने जलाया लोकतंत्र का दीप

जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव में मतदान के प्रति उदासीन शहरी मतदाताओं को वोट के लिए प्रेरित करने के लिए रविवार की शाम अनूठा व प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला।

जेपी गंगा सेतु पथ से सटे गंगा तट के एलसीटी घाट के पास दिव्यांगों ने एक दीया मतदान के लिए अभियान के तहत सामूहिक रूप से दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया।

ट्राईसाइकिल, बैसाखी व व्हीलचेयर की मदद से चलने वाले दिव्यांग नागरिकों ने हाथों में दीप लेकर लोगों को लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने आह्वान किया कि हर नागरिक विशेषकर दिव्यांग, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे स्वीप आइकान राकेश कुमार ने सभी के साथ मिलकर संकल्प लिया कि इस विधानसभा चुनाव में हम सभी दिव्यांग सुबह-सुबह सबसे पहले मतदान करेंगे।



राकेश कुमार ने कहा कि प्रदेश में दिव्यांग मतदाताओं की 100 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हर वोट की अहमियत है और हर हाथ में दीया जलाकर हम यह संदेश देना चाहते हैं कि दिव्यांग भी लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं।