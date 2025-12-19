कोहरे की मार: पटना जंक्शन पर कई ट्रेनें घंटों लेट, दरभंगा पूजा स्पेशल 28 घंटे से अधिक विलंबित

जागरण संवाददाता, पटना। उत्तर भारत में घने कोहरे और खराब मौसम के कारण पटना जंक्शन पर रेल यातायात प्रभावित रहा। लंबी दूरी की कई प्रमुख ट्रेनें घंटों देरी से पटना पहुंचीं, जबकि एक ट्रेन को रद करना पड़ा। ट्रेनों के विलंब से यात्रियों को भारी परेशानी हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्लेटफार्मों पर यात्रियों की भीड़ लगी रही और कई यात्री देर रात तक अपने गंतव्य के लिए इंतजार करते दिखे। पटना जंक्शन पर आने वाली प्रमुख विलंबित ट्रेनों में संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और श्रमजीवी एक्सप्रेस करीब तीन-तीन घंटे की देरी से पहुंची। बिक्रमशिला और तेजस राजधानी एक्सप्रेस दो घंटे विलंबित रहीं।

मगध एक्सप्रेस पांच, ब्रह्मपुत्र मेल (अप) तीन और ब्रह्मपुत्र मेल (डाउन) छह घंटे देर से पटना पहुंची। इसके अलावा पटना पूजा स्पेशल ट्रेन सात घंटे की देरी से आई, जबकि दरभंगा पूजा स्पेशल ट्रेन सबसे अधिक प्रभावित रही और यह ट्रेन 28 घंटे 36 मिनट विलंब से पहुंची। अमृतसर–हावड़ा मेल भी चार घंटे लेट रही। खराब मौसम के चलते उपासना एक्सप्रेस को रद कर दिया गया।

रेलवे सूत्रों के अनुसार, इनके अतिरिक्त करीब 20 अन्य ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से देरी से चलीं। रेलवे प्रशासन ने बताया कि कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से ट्रेनों की गति नियंत्रित रखनी पड़ी, जिससे परिचालन प्रभावित हुआ। यात्रियों से अपील की गई कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य लें।