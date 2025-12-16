कोहरे के कारण ट्रेनें घंटों लेट, तेजस राजधानी सहित कई प्रमुख ट्रेनें प्रभावित

जागरण संवाददाता, पटना। सर्दियों के घने कोहरे ने एक बार फिर रेल यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया है। उत्तर भारत में छाए घने कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई। दिल्ली और मुंबई से पटना आने वाली अधिकांश ट्रेनें इसकी चपेट में आईं।

राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों से लेकर स्पेशल और सामान्य ट्रेनों तक सभी देरी का शिकार हुईं। सबसे ज्यादा विलंब भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22406) का रहा, जो 16 घंटे 5 मिनट की देरी से पटना जंक्शन पहुंची।

इनके अलावा कई अन्य ट्रेनें भी पटना जंक्शन और दानापुर स्टेशन पर देरी से पहुंचीं। लंबी देरी के कारण यात्रियों को भारी असुविधा हुई। कुछ यात्रियों ने हावड़ा और अन्य लंबी दूरी की ट्रेनों के टिकट रद करा लिए। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से ट्रेनों को धीमी गति से चलाना पड़ा, जिससे यह व्यापक विलंब हुआ। यात्री अगले कुछ दिनों तक मौसम की स्थिति पर नजर रखने और ट्रेन की स्थिति पहले से जांचने की सलाह दी जा रही है।