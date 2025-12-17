Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटना में सड़क जाम का ढूंढ़ा कारण; पुलिस-प्रशासन अब सख्‍ती के मूड में, दो दर्जन नए स्‍थानों पर स‍िग्‍नल की भी होगी व्‍यवस्‍था

    By Ashish Shukla Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:40 PM (IST)

    पटना में सड़क जाम की समस्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अब सख्ती के मूड में हैं। शहर में दो दर्जन नए स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। पुलिस प् ...और पढ़ें

    Hero Image

    24 स्‍थानों पर ट्रैफिक सिग्‍नल का प्रस्‍ताव।

    जागरण संवाददाता, पटना। शहरी क्षेत्रों की बढ़ती यातायात समस्या के पीछे एक दो नहीं, बल्कि कई वजहें उजागर हुई है। यातायात ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों से अतिक्रमण हटाने और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान यातायात प्रभावित करने वाले 75 अनाधिकृत गैराज की पहचान कर उन्हें नोटिस की कार्रवाई की गई। साथ ही 64 ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान की गई, जिनके पास पार्किंग की व्यवस्था तक नहीं है।

    यहां तक की सड़क के 40 ऐसे स्थल की पहचान की गई, जिनकी वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। यातायात पुलिस ने 24 नए स्थलों की पहचान की हैं, जहां ट्रैफिक सिग्नल की जरूरत है। इसके लिए संबंधित विभाग से पत्राचार भी किया गया है। 

    शहरी क्षेत्र के सड़क पर वाहन लगाकर मरम्मत कार्य करने से यातायात प्रभावित हो रहा था। यातायात पुलिस ऐसे स्थलों की पहचान में जुट गई। इस तरह कुल 76 अनाधिकृत गैरेजों की पहचान की गई है, जिनके विरूद्ध नियमानुसार नोटिस जारी कर कार्रवाई की जा रही है।

    वहीं 64 ऐसे संस्थान, जिनमें स्कूल, माल, बैंक्वेट हाल और रेस्टोरेंट शामिल हैं, जिनके पास स्वयं की पार्किंग व्यवस्था नहीं है। इस वजह से भी उन इलाकों में जाम की समस्या सामने आई। ऐसे प्रतिष्ठा की पहचान उनकी सूची नगर निगम को भेज दी गई है। 

    • 40 टूटे सड़क स्थलों की की वजह से भी प्रभावित होता यातायात  
    • 24 नए स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल के लिए संबंधित विभाग से पत्राचार
    • 15 दिनों में नो पार्किंग में 810 वाहनों पर 4.5 लाख रुपये का जुर्माना

     

    निर्माण सामग्री रखे जाने से यातायात प्रभावित 

    यातायात को प्रभावित करने वाले टूटे हुए मार्गों की पहचान भी की गई है। पुलिस ने ऐसे 40 स्थानों की सूची संबंधित विभाग को भेजी गई है, ताकि जल्द मरम्मत कर यातायात सुचारु बनाया जा सके। इ

    सके अलावा निर्माण सामग्री इधर-उधर रखे जाने से ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न करने वाले नौ स्थानों को चिन्हित कर जिम्मेदारों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के बाद उन स्थानों से निर्माण सामग्री हटाया गया।

    जीपीओ, मीठापुर सहित नए स्थलों पर सिग्नल का अभाव

    ट्रैफिक सिग्नल प्रबंधन के क्षेत्र में भी सुधार की दिशा में कदम उठाए गए हैं। फिलहाल शहर के 28 प्रमुख चौक-चौराहों पर पटना स्मार्ट सिटी की मदद से ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं, जिनका सकारात्मक असर देखा गया है।

    यातायात पुलिस की मानें तो कई जगह नई सड़क को जोड़ा गया। कुछ ऐसे भी स्थान हैं, जहां ट्रैफिक सिग्नल की लगाने की आवश्यकता है। जीपीओ फ्लाइओवर के उपर, मीठापुर बाइपास सहित 24 नए स्थानों पर सिग्नल लगाने का प्रस्ताव भी संबंधित विभाग को भेजा गया है।

    15 दिनों में नो-पार्किंग में हुई कार्रवाई


    स्थल का नाम- वाहनों की संख्या- शमन राशि- टो किए वाहन
    पटना जंक्शन व आसपास 416- 2.8 लाख- 30
    गांधी मैदान के चारों तरफ 201- 1.5 लाख- 22
    बोरिंग रोड व आसपास 193 -98.50 लाख- 33