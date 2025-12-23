Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटना की इन सड़कों पर आज बदली रहेगी यातायात व्‍यवस्‍था; कहीं निकलने से पहले जान लें रूट, वरना होगी परेशानी

    By Ashish Shukla Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 04:53 AM (IST)

    पटना में आज कुछ सड़कों पर यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। कुछ मार्गों पर डायवर्जन किया गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। शहर में निकलने से पहले ...और पढ़ें

    Hero Image

    चार घंटे यातायात में बदलाव। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का मंगलवार को एयरपोर्ट से मिलर हाईस्कूल तक रोड शो कार्यक्रम प्रस्तावित है।

    रोड शो पटना एयरपोर्ट से शुरू होकर अरण्य भवन, शेखपुरा मोड़, पटेल भवन, पुनाईचक, हाईकोर्ट, ऊर्जा भवन, आयकर गोलंबर होते हुए भाजपा प्रदेश कार्यालय और मिलर हाई स्कूल तक रहेगा।

    इस दौरान वाहनों का दबाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए दोपहर 12 से शाम चार बजे कार्यक्रम समाप्ति तक एयरपोर्ट से मिलर हाईस्कूल तक कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है।

    दोपहर 12 से शाम चार बजे तक के लिए बदलाव 

    यातायात पुलिस ने आमजनों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। साथ ही इस दौरान दोपहर 12 से शाम चार बजे के बीच जिनकी फ्लाइट है, वह प्रयास करें कि उड़ान के समय से कम से कम तीन घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोड शो के दौरान वीरचंद पटेल पथ पर आर ब्लाॅक गोलंबर के नीचे एवं आरओबी के ऊपर से आयकर गोलंबर तक दोनों फ्लैंक में परिचालन पर रोक दिया जाएगा।

    जगदेव पथ पर और पटेल गोलंबर से एयरपोर्ट तक सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। कार्यकर्ताओं को अपने वाहन एयरपोर्ट के बाहरी पार्किंग क्षेत्र में ही खड़ा करने होंगे।

    रोड शो में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं की छोटी गाड़ियों की पार्किंग जीपीओ गोलंबर नीचे से आर ब्लाॅक के नीचे निर्धारित हैं। बड़ी गाड़ियां या बसों की पार्किंग अटल पथ सिंगल लेन में एक फ्लैंक में निर्धारित है।

    जिला परिवहन कार्यालय से दक्षिण की ओर से आने वाले सभी प्रकार के वाहन जिला परिवहन कार्यालय, टमटम पड़ाव–फुलवारीशरीफ होते हुए गंतव्य तक जा सकेंगे।

    ROB का करना होगा उपयोग 

    इसी तरह उत्तर की ओर आने वाले वाहन जगदेव पथ होते हुए आगे बढ़ेंगे। कंकड़बाग-पटना जंक्शन की ओर से पश्चिम की तरफ आने वाले सभी वाहन जीपीओ आरओबी के ऊपर-आर ब्लाॅक आरओबी-गर्दनीबाग आरओबी से होते हुए अनिसाबाद गोलंबर होते हुए जा सकेंगे।

    डाकबंगला से पश्चिम की ओर जाने वाले वाहन उत्तर में बुद्ध मार्ग-पुलिस लाइन-राजापुर पुल-अशोक राजपथ होते हुए अपने गंतव्य स्थल की ओर जा सकेंगे।

    डाकबंगला से पश्चिम की ओर जाने वाले वाहन दक्षिण में कोतवाली टी-जीपीओ के ऊपर-आर ब्लाक आरओबी, गर्दनीबाग आरओबी से अनिसाबाद गोलंबर की ओर जा सकेंगे।

    नेहरू पथ पर सगुना मोड़ या दानापुर से पूरब की ओर आने वाले वाहन दक्षिण में जगदेव पथ, जिला परिवहन कार्यालय, टमटम पड़ाव–फुलवारीशरीफ होते हुए गंतव्य तक जा सकेंगे।

    इसी तरह सगुना मोड़ या दानापुर से पूरब की ओर आने वाले वाहन उत्तर में आशियाना-दीघा रोड से दीघा-कुर्जी-राजापुर पुल-अशोक राजपथ होते हुए जा सकेंगे।