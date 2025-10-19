पटना की सड़कों पर जाम का जंजाल, अतिक्रमण और लापरवाही से बिगड़ी शहर की यातायात व्यवस्था

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। अनुमंडल अन्तर्गत अशोक राजपथ एक बार फिर अतिक्रमणकारियों के कब्जे में चला गया है। मुख्य मार्ग पर घरों से निकले कचरे परेशानी का सबब बने हैं।

पुलिस-प्रशासन की शिथिलता का परिणाम है कि बीच सड़क पर ही ठेला-वाहन लगाकर दिन-रात लोड अनलोड किया जा रहा है। दीपावली के एक दिन पूर्व मंडियों में भीड़ काफी बढ़ी रही।

सुबह से रात तक मुख्य मार्ग जाम होने से उसमें लोग घंटों फंस कर परेशान होते रहे। सड़क पर कब्जा जमाने वालों पर शिकंजा कसने तथा जाम से छुटकारा दिलाने के लिए पुलिस नहीं दिखी।

मच्छरहट्टा, पश्चिम दरवाजा, मारूफगंज में दीपावली की खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को दिन-रात जाम की समस्या से जूझना पड़ा। स्थिति यह रही कि एक किलोमीटर की दूरी तय करने में डेढ़ घंटे लग रहे थे।

पश्चिम दरवाजा से मालसलामी तक नौ से रात ग्यारह बजे तक ऐसा ही नजारा देखने को मिला। साइकिल रिक्शा, ई-रिक्शा, जुगाड़ गाड़ी, ठेला, पिकअप वैन आदि के कारण यह स्थिति बनी रही।

त्योहार के दौरान खाजेकलां थाना क्षेत्र स्थित मच्छरहट्टा मंडी की व्यवस्था चरमरा गई। सड़क के दोनों किनारे फुटपाथ पर सैकड़ों अवैध दुकानें स्थायी रूप से स्थापित हो गई हैं। मच्छरहट्टा के पास रविवार की दोपहर से 10 बजे रात तक घंटों जाम लगने से राहगीर परेशान रहे। खाजेकलां घाट मार्ग भी दिनभर जाम रहा।