Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रकाश पर्व को लेकर पांच ​दिनों तक बदली रहेगी पटना की यातायात व्यवस्था, मालवाहक वाहनों की एंट्री पर लगेगी रोक

    By Ashish Shukla Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:56 AM (IST)

    पटना में प्रकाश पर्व को लेकर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पांच दिनों तक शहर में मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। श्रद्धालुओं की सुविध ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाशोत्सव समारोह को लेकर 24 से 28 दिसंबर तक यातायात व्यवस्था बदली गई है। 24 की मध्य रात्रि से 28 दिसंबर की मध्य रात्रि तक पटना सिटी में व्यवसायिक वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। कोई भी ट्रक, ट्रैक्टर दीदारगंज की ओर से अशोक राजपथ में पश्चिम की तरफ नहीं आएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये सभी वाहन न्यू बाईपास होकर परिचालित होंगे। उक्त अवधि में बाजार समिति में आवश्यक सामग्री लेकर आने वाले वाहनों को रात्रि दो से सुबह चार बजे छूट मिलेगी। इसके साथ ही कई अन्य मार्ग पर डायवर्जन और वाहनों के आवागमन पर आंशिक व पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

    अशोक राजपथ से पूरब दरवाजा तक नहीं चलेंगे ऑटो

    25 दिसंबर की सुबह चार बजे से 27 दिसंबर की सुबह छह बजे तक अशोक राजपथ में गायघाट से पूरब दरवाजा तक के मार्ग पर आटो या छोटे व्यवसायिक वाहनों का परिचालन नहीं होगा। इस दौरान यह वाहन गायघाट से डंका इमली से नवाब बहादुर रोड होते हुए सुदर्शन पथ से तुलसी मंडी से अगमकुआं आरओबी होते हुए पटना साहिब जाएंगे और वापसी इसी मार्ग से होगा।

    पश्चिम दरवाजा से पूरब दरवाजा तक के मार्ग पर नहीं चलेंगे वाहन

    25 दिसंबर की मध्य रात्रि से 28 दिसंबर की सुबह छह बजे तक पश्चिम दरवाजा से पूरब दरवाजा तक के मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। पूरब से आने वाली गाड़ियों को पूरब दरवाजा के पास मोर्चा रोड से मोड़ दिया जाएगा। गायघाट से पश्चिम दरवाजा के बीच वाहनों का परिचालन होगा।

    नगर कीर्तन के दिन यातायात व्यवस्था

    नगर कीतर्न पर 26 दिसंबर की सुबह चार बजे से मध्य रात्रि तक अशोक राजपथ में गायघाट से दीदारगंज तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। उक्त अवधि में सभी प्रकार के वाहन गायघाट से पटना सिटी जाने के लिए नवाब बहादुर रोड से सुदर्शन पथ होते हुए चौक शिकारपुर आरओबी होते हुए पटना साहिब स्टेशन की ओर जाएंगे।

    इन स्थानों पर पार्किंग

    • बाजार समिति, दीदारगंज
    • मंगल तालाब चौक थाना
    • कंगनघाट चौक थाना

    आकस्मिक परिस्थिति के लिए मार्ग तय

    • पीएमसीएच- किसी भ्री आकस्मिक परिस्थिति में कंगनघाट से दाहिने जेपी गंगा पथ होते हुए पीएमसीएच पहुंचा जा सकता है।
    • एनएमसीएच-गायघाट से बाएं डंका इमली होते हुए एनएमसीएच पहुंचा जा सकता है।