पटना में बाहर निकलते वक्त जरूर चेक करें ट्रैफिक प्लान, सामान्य वाहनों के परिचालन पर रोक
पटना में शपथ ग्रहण समारोह के कारण 20 नवंबर को गांधी मैदान और आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक कई मार्गों पर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। अग्निशमन और एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है। गांधी मैदान क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बांस घाट रोड पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
जागरण संवाददाता, पटना। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर 20 नवंबर यानी गुरुवार को गांधी मैदान क्षेत्र और उसके आसपास व्यापक ट्रैफिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक वाहनों के संचालन और पार्किंग को लेकर विशेष योजना जारी की है।
सी दौरान अग्निशमन, एम्बुलेंस, शव वाहन और मरीजों से संबंधित वाहनों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। ऐसे में इस दिन वाहन लेकर गांधी मैदान और उसके आसपास जाने से बचें तथा वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।
ये मार्ग रहेंगे बंद या डायवर्ट
- भट्टाचार्या चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
- डाकबंगला चौराहा से सभी वाहन न्यू डाकबंगला होते हुए राजेंद्र पथ की ओर डायवर्ट किए जाएंगे।
- न्यू डाकबंगला से एसपी वर्मा रोड में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- पुलिस लाइन तिराहा से गांधी मैदान की ओर और रामगुलाम चौक से जेपी गोलम्बर की ओर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
- ठाकुरबाड़ी मोड़ व बाकरगंज मोड़ से गांधी मैदान की ओर वाहनों को नहीं जाने दिया जाएगा।
- बुद्धमार्ग से छज्जूबाग टीएन बनर्जी पथ, नवीन पुलिस केंद्र गेट नंबर 01 से बैंक रोड और बुद्धमार्ग के कोतवाली टी से पुलिस लाइन तिराहा तक पूर्व दिशा की ओर जाने वाले मार्ग बंद रहेंगे।
- जेपी गोलम्बर से डाकबंगला चौराहा व पटना जंक्शन गोलम्बर के बीच सड़क पर किसी भी वाहन, ठेला या खोमचा की पार्किंग वर्जित रहेगी।
- रामगुलाम चौक से पूरे एक्जीविशन रोड, गांधी मैदान के चारों ओर और भीतर किसी भी प्रकार की पार्किंग या प्रवेश नहीं होगा।
- होटल पनास, ट्विन टावर और मौर्या होटल की कटिंग से गांधी मैदान की ओर कोई भी वाहन नहीं जाएगा
- अशोक राजपथ में जामुन गली मोड़ से पश्चिम (कारगिल चौक) की तरफ वाहनों के परिचालन पर भी रोक होगी।
- एयरपोर्ट जाने वाले यात्री जगदेव पथ का प्रयोग करें।
पार्किंग और आपात व्यवस्था
गांधी मैदान क्षेत्र के दफ्तरों के कर्मचारियों को बास घाट रोड या अशोक राजपथ स्थित डबल डेकर ब्रिज के नीचे पार्किंग की अनुमति दी गई है।
जेपी सेतु से आने वाली बसें आयुक्त कार्यालय गोलम्बर से कंगन घाट तक गंगापथ के एक फ्लैंक में पार्क होंगी।
आपातकालीन स्थिति के लिए गांधी मैदान के बड़े गेटों पर चिकित्सक दल, जीवन रक्षक दवाएं और एम्बुलेंस तैनात रहेंगी। नजदीकी तारा हास्पिटल और रूबन हास्पिटल को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को पीएमसीएच, एनएमसीएच या आइजीआइएमएस भेजने की व्यवस्था रहेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।