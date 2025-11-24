Language
    पर्यटन विभाग ने पटना से सिलीगुड़ी और थावे के लिए बस सेवा की शुरू, चेक करें किराया

    By Pintu Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:54 PM (IST)

    बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों की सुविधा के लिए पटना से सिलीगुड़ी और थावे के लिए नई बस सेवा शुरू की है। यह पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। सिलीगुड़ी के लिए किराया 900 रुपये और थावे के लिए 250 रुपये निर्धारित किया गया है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों की सुविधा और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उदेश्य से पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बस सेवा शुरू की है। जिसमें दो नए अंतरराज्यीय और एक अंतर-जिला लग्जरी बस है। इसका लाभ सिक्किम, दार्जिलिंग, गंगटोक जाने वाले बिहारी पर्यटक और थावे मंदिर जाने वाले श्रद्धालु उठा सकेंगे।

    सिलीगुड़ी के लिए शाम में चलेगी बस

    निगम दो रूटों पर बस चला रही है। जिसमें पटना से सिलीगुड़ी के लिए दो बस अप-डाउन 2 बाई 2 लग्जरी स्लीपर, जो आर ब्लॉक से शाम 7:30 बजे चलेगी। पूर्णिया, किशनगंज (वाया हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा) होकर सिलीगुड़ी तक जाएगी।

    वहीं, शाम 6:30 बजे खुलकर किशनगंज, पूर्णिया होते हुए पटना आएगी। इस बस का किराया 900 रुपये प्रति यात्री रखा गया है।

    साथ ही पटना से गोपालगंज के लिए एक लग्जरी बस शाम 3:30 बजे चलेगी, जो आर ब्लॉक से पटना, मसरख, मलमलिया, सिवान के रास्ते थावे, गोपालगंज तक जाएगी।

    वहीं, सुबह 5:40 बजे गोपालगंज से चलकर पटना वापस आएगी। इसका किराया 250 रुपये निर्धारित किया गया है।

    पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी

    सिक्किम, गंगटोक, दार्जिलिंग, पेलिंग, लाचुंग-लाचेन, गुरुडोंगमार झील, युमथांग वैली जैसे हिल स्टेशनों की यात्रा करने वाले पर्यटक इसका लाभ उठा सकेंगे।

    पर्यटन विकास निगम के महाप्रबंधक नंद किशोर ने कहा कि बस सेवा शुरू होने से थावे मंदिर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। बस के सफल संचालन के बाद पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बस की बुकिंग या इससे संबंधित जानकारी पर्यटन विभाग के टोल फ्री नंबर (8544418314) से प्राप्त कर सकते है।