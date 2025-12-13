Language
    ट्रैक पर अफसर, मैदान में जोश... पटना में राष्ट्रीय स्तर का सिविल सर्विसेज स्पोर्ट्स महाकुंभ

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:08 PM (IST)

    बिहार को ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट 2025-26 की मेजबानी मिली है। 13 से 15 दिसंबर तक पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यह आयोजन ह ...और पढ़ें

    देशभर से आए सिविल सेवक खिलाड़ी मैदान में 

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित खेल आयोजन की मेज़बानी का गौरव प्राप्त हुआ है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट 2025–26 का आयोजन 13 से 15 दिसंबर तक राजधानी पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। तीन दिनों तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में देशभर से आए सिविल सेवक खिलाड़ी मैदान में अपनी खेल प्रतिभा, अनुशासन और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे।

    इस वर्ष प्रतियोगिता में कुल 1,084 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इनमें 702 पुरुष एथलीट, 328 महिला एथलीट और 54 अधिकारी शामिल हैं।

    हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए प्रतिभागियों की मौजूदगी ने इस आयोजन को राष्ट्रीय महत्व प्रदान किया है।

     

    विभिन्न राज्यों के सिविल सेवकों का एक मंच पर जुटना खेल भावना के साथ-साथ आपसी समन्वय और सौहार्द को भी मजबूती देगा।

    स्पोर्ट्स मीट के अंतर्गत एथलेटिक्स की कई प्रमुख स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। इनमें 100 मीटर, 200 मीटर और लंबी दूरी की दौड़, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, हैमर थ्रो, हाई जंप, पोल वॉल्ट और रिले रेस शामिल हैं।

    खास बात यह है कि प्रतियोगिता में 40 से 60 वर्ष आयु वर्ग के वेटरन्स एथलीटों के लिए भी अलग से स्पर्धाएं रखी गई हैं, जिससे अनुभव और ऊर्जा का अनोखा संगम देखने को मिलेगा।

    कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रतियोगिता के लिए अत्याधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

    यहां सिंथेटिक ट्रैक, थ्रोइंग एरिया, आधुनिक उपकरण और खिलाड़ियों की सुविधा के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। आयोजन को लेकर सुरक्षा, चिकित्सा, आवास और परिवहन से जुड़ी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं, ताकि प्रतिभागियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

    गौरतलब है कि बिहार सरकार लगातार राज्य में खेल अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है। खेल अकादमियों के विस्तार, प्रतिभा खोज कार्यक्रमों और खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन योजनाओं से राज्य में खेल संस्कृति को नया आयाम मिला है।

    ऐसे राष्ट्रीय स्तर के आयोजन न केवल बिहार की खेल पहचान को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि खेल पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं।

    इस प्रतिष्ठित आयोजन की संचालन समिति के ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार के श्री प्रणव कुमार हैं।

    वहीं सचिव सह नोडल अधिकारी (एथलेटिक्स) के रूप में बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री शीर्षत कपिल अशोक जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

    उनके नेतृत्व में आयोजन को सफल और यादगार बनाने के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया गया है।

    बिहार सरकार ने सभी प्रतिभागियों, अधिकारियों और राज्य प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि यह राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता खेल भावना, अनुशासन, आपसी भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करेगी।