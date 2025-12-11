राज्य ब्यूरो, पटना। Energy Museum in Patna: पटना में देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सलाहकार व बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को इस संबंध में बैठक हुई। बैठक में प्रोजेक्ट टाइमलाइन व एजेंसी चयन की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। ऊर्जा विभाग के सचिव एवं अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, मनोज कुमार सिंह एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL)) के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार की उपस्थिति में आयोजित बैठक में अधिकारियों ने परियोजना पर विस्तृत पर प्रेजेंटेशन दिया।

बिहार म्यूजियम में आयोजित बैठक में महानिदेशक द्वारा ऊर्जा संग्रहालय परियोजना की अवधि, एजेंसी की योग्यता एवं चयन प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। राजधानी स्थित करबिगहिया के बंद पड़े थर्मल पावर प्लांट की करीब तीन एकड़ भूमि को बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा आधुनिक ऊर्जा संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह देश का पहला और दुनिया का चौथा समर्पित ऊर्जा संग्रहालय होगा जिसका उद्देश्य शैक्षणिक शोध, पर्यटन एवं विरासत संरक्षण को बढ़ावा देना है। बैठक में बिहार संग्रहालय के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के मुख्य अभियंता (सिविल), कार्यपालक अभियंता अशोर कुमार एवं परियोजना के लिए गठित विशेष कमिटी के सदस्य, चंद्रशेखर कुमार, विनय कुमार, सौम्या, नुपूर, व सुश्री केका कुमारी उपस्थित थीं।

बता दें कि पटना में डॉ. एपीजे अब्‍दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण तेजी से हो रहा है। इसकी दो गैलरियों का लोकार्पण भी हो चुका है। विज्ञान के गूढ़ रहस्‍यों को जानने में यह काफी अहम साबित हो रहा है।