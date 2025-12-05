Patna Delhi Mumbai Flight: पटना-दिल्ली की फ्लाइट का किराया पहुंचा 60 हजार, मुंबई का किराया 90 हजार पार

जागरण संवाददाता, पटना। इंडिगो एयरलाइंस की लगातार उड़ानें रद होने का असर शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर साफ दिखाई दिया। बड़ी संख्या में यात्रियों को न सिर्फ यात्रा रद करनी पड़ी, बल्कि अन्य एयरलाइंस की टिकटें खरीदने में भी भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। मांग अचानक बढ़ने के कारण दिल्ली सहित अन्य मेट्रो शहरों की उड़ानों का किराया आसमान छू गया।

सबसे ज्यादा असर शनिवार की दिल्ली उड़ानों पर दिखाई दिया। स्पाइसजेट की शनिवार रात 9:40 बजे वाली पटना–दिल्ली फ्लाइट का किराया बढ़कर 60,000 रुपये तक पहुंच गया, जो सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक है। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली फ्लाइट का किराया भी बढ़कर 20,000 रुपये तक पहुंच गया है।

शनिवार को पटना से चेन्नई की विमान का किराया 41 हजार से अधिक है। वहीं रविवार को किराया 46 हजार पार कर गया है। रविवार को पटना से मुंबई की फ्लाइट का किराया 46 हजार से शुरू होकर 90 हजार पार कर चुका है।

यात्रियों की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। अन्य एयरलाइंस की दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई के लिए 6 दिसंबर की लगभग सभी टिकटें फुल हो गई हैं। एयर इंडिया में दिल्ली और मुंबई की उड़ानों के लिए अब तीन दिन बाद की ही टिकटें उपलब्ध हैं। अचानक बढ़ी मांग और कम उड़ानों की उपलब्धता ने टिकट के दाम को रिकार्ड स्तर पर पहुंचा दिया है।

एयरपोर्ट पर सुबह से ही यात्रियों की भीड़ उमड़ी रही। डिपार्चर एरिया में टिकट कैंसिल, रिसिड्यूल और रिफंड के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। वहीं, अराइवल एरिया में फ्लाइट कैंसिल होने के कारण पूरा परिसर शांत और लगभग खाली नजर आया।

यात्री कहना है कि वे चाहकर भी टिकट नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि किराया इतना अधिक हो गया है कि अचानक यात्रा करना मुश्किल हो गया है। कुछ यात्रियों ने बताया कि अगर उन्हें पहले जानकारी मिल जाती, तो वे ट्रेन या सड़क मार्ग से यात्रा की योजना बना लेते।