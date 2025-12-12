Language
    तीन नाबालिग दोस्‍तों ने पहले बुरी तरह पीटा फिर अस्‍पताल में भर्ती करवाया! पटना की हैरान करने वाली घटना

    By Ahmed Raza Hasmi Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:33 PM (IST)

    पटना में तीन नाबालिग दोस्तों ने एक दोस्त को बुरी तरह पीटा और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना पटना शहर में हुई, जिसने सबको हिला कर रख दिया है। पुलिस ...और पढ़ें

    तीन दोस्‍तों ने पीट-पीटकर ले ली जान। सांकेति‍क तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी। मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ स्थित रानीपुर धनखेती के शिव काॅलोनी निवासी 15 वर्षीय अमर कुमार की पीट-पीटकर हत्‍या कर दी गई। 

    खास बात यह कि जिन दोस्‍तों पर उसकी बेरहमी से प‍िटाई का आरोप लगा है, उन्‍होंने ही नौवीं के छात्र अमन को इलाज के लिए नालंदा मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गयी।

    सूचना पाकर पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे डीएसपी डाॅ. गौरव कुमार ने दो घंटों की कार्रवाई के बाद हत्या के आरोपित तीनों दोस्तों को हिरासत में ले लिया।

    एक दोस्‍त की बहन का पीछा करने का लगाया आरोप 

    डीएसपी ने बताया कि गुरुवार की दोपहर मेहंदीगंज निवासी नौवीं कक्षा के छात्र अमर कुमार की उसके ही नाबालिग दोस्तों ने नारायणी बालिका उच्च विद्यालय वाली गली में पिटाई कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था।

    पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल पहुंची। इलाज के क्रम में एनएमसीएच में अमर की मौत हो चुकी थी। स्वजन के बयान पर इस हत्याकांड के आरोपित तीनों दोस्तों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

    चौक थानाध्यक्ष मंजीत कुमार ठाकुर ने बताया कि एक दोस्त की बहन का पीछा करने का आरोप लगाते हुए दोस्तों ने अमर की पिटाई की थी।
    मृतक के चाचा विकास कुमार यादव ने बताया कि गुरुवार की दोपहर तीन बजे अमर घर से नहा कर अपने किसी दोस्त के साथ बाइक से निकला था।

    गुरुवार दोपहर ही घर से निकला था अमर 

    शाम पांच बजे तक जब वह घर नहीं लौटा तब उसकी खोज में परिवार के लोग लग गए। रात करीब नौ बजे मेहंदीगंज के रानीपुर धनखेती मोहल्ला के ही उसके एक दोस्त ने बताया कि उसके दोस्त अमर को बाइक पर बैठा कर ले गये हैं।

    इसके बाद पुलिस से सूचना मिली कि अमर का शव एनएमसीएच में पड़ा है। चाचा व अन्य स्वजन का आरोप है कि अमर को उसके दोस्तों ने मिलकर बेरहमी से पीटा है।

    अमर के शरीर के हर हिस्से पर चोट है। उसका दाहिना हाथ, केहुनी टूटा हुआ है। उन्होंने बताया कि अमर पढ़ाई के बाद समय म‍िलने पर ई रिक्‍शा चलाता था। 

    डीएसपी डाॅ. गौरव कुमार ने बताया कि हत्या के तीनों आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। हत्या की वजह पता करने के साथ इसमें किसी और के शामिल होने की आशंका को लेकर पड़ताल जारी है।