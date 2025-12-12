जागरण संवाददाता, पटना सिटी। मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ स्थित रानीपुर धनखेती के शिव काॅलोनी निवासी 15 वर्षीय अमर कुमार की पीट-पीटकर हत्‍या कर दी गई। खास बात यह कि जिन दोस्‍तों पर उसकी बेरहमी से प‍िटाई का आरोप लगा है, उन्‍होंने ही नौवीं के छात्र अमन को इलाज के लिए नालंदा मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गयी।

सूचना पाकर पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे डीएसपी डाॅ. गौरव कुमार ने दो घंटों की कार्रवाई के बाद हत्या के आरोपित तीनों दोस्तों को हिरासत में ले लिया। एक दोस्‍त की बहन का पीछा करने का लगाया आरोप डीएसपी ने बताया कि गुरुवार की दोपहर मेहंदीगंज निवासी नौवीं कक्षा के छात्र अमर कुमार की उसके ही नाबालिग दोस्तों ने नारायणी बालिका उच्च विद्यालय वाली गली में पिटाई कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था।

पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल पहुंची। इलाज के क्रम में एनएमसीएच में अमर की मौत हो चुकी थी। स्वजन के बयान पर इस हत्याकांड के आरोपित तीनों दोस्तों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

चौक थानाध्यक्ष मंजीत कुमार ठाकुर ने बताया कि एक दोस्त की बहन का पीछा करने का आरोप लगाते हुए दोस्तों ने अमर की पिटाई की थी।

मृतक के चाचा विकास कुमार यादव ने बताया कि गुरुवार की दोपहर तीन बजे अमर घर से नहा कर अपने किसी दोस्त के साथ बाइक से निकला था।

गुरुवार दोपहर ही घर से निकला था अमर शाम पांच बजे तक जब वह घर नहीं लौटा तब उसकी खोज में परिवार के लोग लग गए। रात करीब नौ बजे मेहंदीगंज के रानीपुर धनखेती मोहल्ला के ही उसके एक दोस्त ने बताया कि उसके दोस्त अमर को बाइक पर बैठा कर ले गये हैं।