पटना में प्लास्टिक कचरा पर लगेगी लगाम! इस मशीन में बोतल डालने पर लोगों को मिलेगा पैसा

जागरण संवाददाता, पटना। नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पहली बार शहर में रिवर्स वेंडिंग मशीन (RVM) लगाई गई हैं, जो खाली प्लास्टिक पीईटी बोतलों को कुचलकर पुनर्चक्रण के लिए तैयार करती हैं।

इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा, बल्कि नागरिकों को प्रोत्साहन राशि या ग्रीन पाइंट्स भी मिलेंगे। नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने कहा कि यह पहल शहर को स्वच्छ बनाने के साथ-साथ लोगों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी जगाएगी। सभी नागरिक इसमें शामिल हों और पटना को प्लास्टिक मुक्त बनाने में योगदान दें।

मशीनों का संचालन और रखरखाव मेसर्स बायोक्रक्स प्राइवेट लिमिटेड के जिम्मे है, जो अगले तीन साल तक मुफ्त मेंटेनेंस देगी। निगम का लक्ष्य है कि पर्यटक और स्थानीय लोग बोतलें फेंकने की बजाय मशीन में डालें।

यह अभियान पटना को हरा-भरा और कचरा-मुक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। नागरिकों से अपील है कि इस पहल का हिस्सा बनें।

कहां लगीं मशीनें (Reverse Vending Machine)

जेपी गंगा पथ : दो मशीन

मौर्य लोक काम्प्लेक्स: एक मशीन

मीनार घाट: दो मशीन

कैसे काम करती है मशीन

यह आइओटी और वाई-फाई से लैस मशीन बोतल डालते ही मोबाइल नंबर मांगती है। बोतल कुचलकर (इनबिल्ट क्रशर से) ग्रीन पाइंट्स या रिफंड मोबाइल से लिंक कर देती है। हर ट्रांजेक्शन का डेटा ऑनलाइन ट्रैक होता है, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।