Patna Sucide Case: छत पर अकेले जाती दिखी थी किशोरी, एक दिन पहले से थी लापता
पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र के नाला रोड स्थित छह मंजिला अपार्टमेंट की छत से किशोरी की गिरने से मौत हुई थी। पुलिस जांच में पता चला है कि उसकी मौत सोमवार की सुबह नहीं, रविवार की दोपहर साढ़े तीन बजे के बाद हुई थी। वह एक दिन पहले से लापता थी और उसे छत पर अकेले जाते हुए देखा गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है। वह कदमकुआं के पार्क राेड की रहने वाली थी। पुलिस ने उसके स्वजनों से संपर्क कर अन्य जानकारी जुटाई।
कदमकुआं थाना के अपर थानाध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि छानबीन में पता चला कि वह उसी अपार्टमेंट से गिर गई थी। स्वजनों से बातचीत से पता चला कि वह मानसिक रूप से बीमार भी थी। यूडी केस दर्ज अन्य बिन्दुओं पर छानबीन की जा रही है।
सोमवार की सुबह करीब साढ़े दस बजे कदमकुआं थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि नाला रोड स्थित छह मंजिला अपार्टमेंट की गली में एक किशोरी का शव मिला है। एफएसएल की टीम को छत से एक जोड़ी चप्पल मिली थी।
सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि वह रविवार की दोपहर 3.41 बजे अपार्टमेंट की पहली मंजिल से होते हुए छत पर गई और दोपहर 3.45 बजे वह छत से नीचे कूद चुकी थी। पुलिस की छानबीन में पता चला कि वह रविवार दोपहर करीब तीन बजे अपने घर से निकली थी।
रविवार की देर शाम तक उसके घर वापस नहीं आने पर स्वजन परेशान हो गए और खोजबीन में जुट गए। दूसरे दिन सोमवार को किशोरी का शव पुलिस ने बरामद किया। शव मिलने के बाद देर रात तक पुलिस उसकी पहचान नहीं कर सकी।
मंगलवार काे किसी ने पुलिस को बताया कि पार्क रोड से एक किशोरी के लापता होने की सूचना है। पुलिस उसके घर पहुंची और स्वजनों को तस्वीर दिखायी गयी। इसके बाद किशोरी की पहचान हुई। किशोरी के पिता छोटा मोटा काम करते है। वह दो बहनों में बड़ी थी और एक भाई है।
गली में कोई आता जाता नहीं था
अपार्टमेंट की जिस गली में किशोरी गिरी थी, वहां गमला और ड्रम काटकर फूल पौधे लगाए गए है। वहां कोई आता जाता नहीं था। दो तीन दिनों में फूल पौधों में पानी दिया जाता था। रविवार को भी वहां कोई नहीं गया था। सोमवार सुबह एक व्यक्ति जब पौधों को पानी देने पहुंचा, तब उसने शव देखा और पुलिस को जानकारी दी।
