    By Ahmed Raza Hasmi Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 06:08 PM (IST)

    पटना में एक दुखद घटना में, बड़े भाई की आत्महत्या के बाद छोटे भाई ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उसे बचा लिया गया। घटना के पीछे का ...और पढ़ें

    मृतक राहुल कुमार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी। मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के उदरहमापुर में गुरुवार की रात बड़ा भाई पंखे में फंदा लगा कर झूल गया। नालंदा मेडिकल कालेज अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

    भाई की मौत की खबर से विचलित होकर छोटे भाई ने घर में फंदा लगा कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। त्वरित इलाज से उसकी जान बच गई। 

    थानाध्यक्ष पूजा कुमारी ने बताया कि राहुल कुमार की मौत हो गई है। छोटे भाई स्नातक के छात्र गोलू उर्फ गोरखा की हालत ठीक है। आत्महत्या का कारण पता किया जा रहा है।

    राहुल की रात में अंतिम बात पत्नी से फोन पर हुई थी। फोन डिटेल्स से बहुत कुछ पता चल सकेगा। पुलिस जांच कर रही है। मृतक की बहन ने बताया कि 30 वर्षीय बड़े भाई राहुल कुमार ने बीते अगस्त में ही कोलकाता की लड़की से अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था।

    पत्‍नी को लेकर उसके पिता चले गए कोलकाता 

    दोनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव था। राहुल की पत्नी को उसके पिता एक महीना पहले लेकर कोलकाता चले गए थे। तब से वह मानसिक तनाव में था।

    स्वजन ने बताया कि राहुल ने किस्त पर पिकअप वैन ली थी। किस्त नहीं चुका पाने के कारण कंपनी गाड़ी उठा कर ले गई। रोजी-रोटी का जरिया समाप्त होने के बाद वह डिलीवरी बाय का काम करने लगा।

    इन कारणों से राहुल तनाव में रहता था। बहन ने बताया कि गुरुवार की रात घर के ऊपर वाले कमरे में बड़े भाई राहुल पंखे में फंदा डालकर झूल गया।

    नीचे के कमरे में सभी लोग सोए थे। खबर मिलने पर ऊपर गए तो राहुल की सांस चल रही थी। बहन ने बताया कि उसे पानी पिलाया। सभी लेकर एनएमसीएच गए।

    जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। बहन ने बताया कि पांच भाइयों के बीच वह अकेली बहन है। राहुल तीसरे नंबर पर भाई था। गोलू सबसे छोटा भाई है।