पटना के करोड़ों के स्मार्ट बस स्टॉप बदहाल; दुकान-कचरा और कपड़े सुखाने की बनी जगह

पटना स्टार्म सिटी मिशन ने भी शहर में परिवहन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से दस स्मार्ट बस पड़ाव का निर्माण कराया था। इन बस पड़ाव की सूची भी परिवहन विभाग को भेजते हुए यहां बसों के स्टापेज देने का अनुरोध किया था। लेकिन आजतक इस पर निर्णय नहीं हो सका।



चिड़ियाघर बस स्टाप की स्थिति सबसे खराब है, जहां रूट डिस्प्ले टूटा हुआ पड़ा है और शेड जगह-जगह से उखड़ा दिखता है। डाकबंगला चौराहा बस स्टाप पर गंदगी और कचरे का अंबार लगा है, जबकि ठीक सामने अवैध दुकानें सज गई हैं, जिससे यात्रियों के बैठने की जगह तक नहीं बची है। इनकम टैक्स गोलंबर के दोनों ओर दुकानदारों ने बस स्टाप को पूरी तरह कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, यहां बस रूट नंबर तक नहीं लिखा मिलता।



होटल चाणक्य के सामने वाला बस स्टाप स्मार्ट सुविधा की जगह मिट्टी के बर्तन और झाड़ू की दुकान में बदल चुका है। वीरचंद पटेल पथ पर बने स्टाप पर लोग निर्बाध रूप से कपड़े सुखाते देखे जाते हैं। राजवंशी नगर और आर-ब्लाक बस स्टाप पर कांच टूटे पड़े हैं और सीटें इतनी गंदी हैं कि बैठना मुश्किल हो जाता है।



गांधी मैदान, अशोक राजपथ, कुर्जी, अटल पथ, जीपीओ गोलंबर, तारा मंडल, हाईकोर्ट और बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल सहित कई इलाकों में भी स्थिति लगभग यही है। कई बस पड़ावों पर डिस्प्ले बोर्ड बंद पड़े हैं, लाइटें काम नहीं करतीं और शेड टूट चुके हैं। यात्रियों का कहना है कि बसें भी अक्सर इन स्टाप पर नहीं रुकतीं, जिससे यह अधोसंरचना केवल दिखावा बनकर रह गई है।



स्थानीय लोगों का आरोप है कि संबंधित विभाग द्वारा नियमित साफ-सफाई और निगरानी न होने के कारण बस स्टाप असामाजिक तत्वों और अवैध व्यापारियों का अड्डा बनते जा रहे हैं।