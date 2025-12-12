Language
    Patna SHO Transfer: कोतवाली समेत पटना के तीन दर्जन थाने में नए थानाध्‍यक्ष की पोस्‍ट‍िंग, कई भेजे गए पुलिस लाइन

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:27 PM (IST)

    पटना में बड़े पैमाने पर थानाध्‍यक्षों का तबादला किया गया है। कोतवाली समेत पटना के तीन दर्जन थानों में नए थानाध्‍यक्षों की पोस्टिंग की गई है। कई थानाध् ...और पढ़ें

    Hero Image

    बड़ी संख्‍या में बदले गए थानेदार। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Police Transfer: राजधानी में शुक्रवार की शाम बड़े पैमाने पर थानेदारों को इधर से उधर क‍िया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तकेय के शर्मा ने देर शाम इस आशय का आदेश जारी किया। 

    कदमकुआं थानेदार अजय कुमार को कोतवाली का थानाध्‍यक्ष बनाया गया है। वहीं कोतवाली थानाध्‍यक्ष जन्‍मेजय कुमार को कदमकुआं थानेदार बनाया गया है। खाजेकला थानेदार महेश्‍वर प्रसाद राय को धनरुआ, बहादुरपुर थानेदार रंजन कुमार को खगौल तथा  बेउर थानाध्‍यक्ष राजीव कुमार को रामकृष्‍णानगर थानाध्‍यक्ष के रूप में पस्‍थापित किया गया है।

    बाइपास थानाध्‍यक्ष राजेश कुमार झा अब अगमकुआं थाने की कमान संभालेंगे। एसएसपी कार्यालय से  अफसर हुसैन को बेउर, श्रीकृष्‍णापुरी थानाध्‍यक्ष प्रभात कुमार को बिक्रम, हवाई अड्डा थानाध्‍यक्ष जितेंद्र राणा को कृष्‍णापुरी, सिटी एसपी ऑफ‍िस में पदस्‍थापित सुनील जायसवाल को हवाईअड्डा थानाध्‍यक्ष की जिम्‍मेदारी सौंपी गई है। 

    अफसा परवीन बनीं मह‍िला थानाध्‍यक्ष 

    साइबर थाना मह‍िला सशक्‍तीकरण) से अफसा परवीन को मह‍िला थानाध्‍यक्ष बनाया गया है। श्रीकृष्‍णापुरी के पर्यवेक्षी पदाधिकारी संजय कुमार एससी-एसटी थानेदार बनाए गए हैं।

    धनरुआ थानाध्‍यक्ष आलोक कुमार, बेलछी थानेदार अनिल कुमार सिंह, ब‍िक्रम थानेदार विनोद कुमार तथा आइआइटी थानाध्‍यक्ष शिवशंकर को भी पुलिस केंद्र, पटना भेजा गया है। 

    केवड़ा ओपी अध्‍यक्ष संतोष कुमार सिंह को सकसोहरा थानेदार, मुसल्‍लहपुर थानाध्‍यक्ष पूजा कुमारी को मेहंदीगंज, राजीवनगर थानाध्‍यक्ष सोनू कुमार को पत्रकारनगर, एसएसपी कार्यालय में विश‍िष्‍ट आसूचना इकाई में कार्यरत सीतू कुमारी को मुसल्‍लहपुर थानाध्‍यक्ष बनाया गया है। 

    पचरुख‍िया थानाध्‍यक्ष शुभम कुमार झा को बहादुरपुर, सकसोहरा थानेदार राहुल कुमार नवनीत को अथमलगोला, अथमलगोला थानेदार नवीन कुमार सिंह को जानीपुर तथा NTPC थानेदार ओंकारनाथ राय को राजीवनगर थानाध्‍यक्ष के रूप में पदस्‍थापित किया गया है। 

    कुणाल संभालेंगे मोकामा थाने की कमान 

    पंचमहला थानेदार कुणाल कुमार को मोकामा, सम्‍यागढ़ थानाध्‍यक्ष रौशन कुमार को कादिरगंज, कादिरगंज थानेदार सौरभ कुमार को सम्‍यागढ़, बिहटा थानाध्‍यक्ष रणजीत कुमार को बाईपास तथा जानीपुर थाने की कमान संभाल रहे नवीन कुमार को बेलछी का थानाध्‍यक्ष बनाया गया है। 

    सचिवालय थाने के अपर थानाध्‍यक्ष गौतम कुमार को उसी थाने की कमान सौंपी गई है। एसएसपी कार्यालय में विश‍िष्‍ट आसूचना इकाई से विवेक कुमार को मसौढ़ी जबक‍ि एम्‍स गोलंबर फुलवारीशरीफ टीओपी प्रभारी कुंदन कुमार को पंचमहला थानेदार की जिम्‍मेदारी दी गई है। 

    एसएसपी कार्यालय से विक्रम कुमार को पचरुख‍िया, सिटी एसपी कार्यालय से सुबोध कुमार को केवड़ा तथा मुगलपुरा टीओपी प्रभारी विद्यानंद वर्मा को खाजेकला थानाध्‍यक्ष बनाया गया है। 

    गांधी मैदान थाने से दरोगा कुमार प्रजापत‍ि अब एनटीपीसी थानेदार जबकि मरीन ड्राइव टीओपी प्रभारी रौशन कुमार आइआइटी अम्‍हारा थानेदार होंगे।

    कई थानेदार भेजे गए पुल‍िस केंद्र 

    खगौल थानाध्‍यक्ष राजकुमार सिंह, मोकामा थानेदार संतोष कुमार शर्मा, सचिवालय के बलराम लालदेव, मेहंदीगंज के किशोर कुणाल झा, मह‍िला थानाध्‍यक्ष राज रंजनी कुमारी, एससी-एसटी थानेदार राजकुमार, अगमकुआं थानेदार नीरज कुमार पांडेय तथा मसौढ़ी थानाध्‍यक्ष अनिल कुमार को पुलिस केंद्र भेजा गया है। 

