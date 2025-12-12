जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Police Transfer: राजधानी में शुक्रवार की शाम बड़े पैमाने पर थानेदारों को इधर से उधर क‍िया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तकेय के शर्मा ने देर शाम इस आशय का आदेश जारी किया। कदमकुआं थानेदार अजय कुमार को कोतवाली का थानाध्‍यक्ष बनाया गया है। वहीं कोतवाली थानाध्‍यक्ष जन्‍मेजय कुमार को कदमकुआं थानेदार बनाया गया है। खाजेकला थानेदार महेश्‍वर प्रसाद राय को धनरुआ, बहादुरपुर थानेदार रंजन कुमार को खगौल तथा बेउर थानाध्‍यक्ष राजीव कुमार को रामकृष्‍णानगर थानाध्‍यक्ष के रूप में पस्‍थापित किया गया है।

बाइपास थानाध्‍यक्ष राजेश कुमार झा अब अगमकुआं थाने की कमान संभालेंगे। एसएसपी कार्यालय से अफसर हुसैन को बेउर, श्रीकृष्‍णापुरी थानाध्‍यक्ष प्रभात कुमार को बिक्रम, हवाई अड्डा थानाध्‍यक्ष जितेंद्र राणा को कृष्‍णापुरी, सिटी एसपी ऑफ‍िस में पदस्‍थापित सुनील जायसवाल को हवाईअड्डा थानाध्‍यक्ष की जिम्‍मेदारी सौंपी गई है।

अफसा परवीन बनीं मह‍िला थानाध्‍यक्ष साइबर थाना मह‍िला सशक्‍तीकरण) से अफसा परवीन को मह‍िला थानाध्‍यक्ष बनाया गया है। श्रीकृष्‍णापुरी के पर्यवेक्षी पदाधिकारी संजय कुमार एससी-एसटी थानेदार बनाए गए हैं। धनरुआ थानाध्‍यक्ष आलोक कुमार, बेलछी थानेदार अनिल कुमार सिंह, ब‍िक्रम थानेदार विनोद कुमार तथा आइआइटी थानाध्‍यक्ष शिवशंकर को भी पुलिस केंद्र, पटना भेजा गया है। केवड़ा ओपी अध्‍यक्ष संतोष कुमार सिंह को सकसोहरा थानेदार, मुसल्‍लहपुर थानाध्‍यक्ष पूजा कुमारी को मेहंदीगंज, राजीवनगर थानाध्‍यक्ष सोनू कुमार को पत्रकारनगर, एसएसपी कार्यालय में विश‍िष्‍ट आसूचना इकाई में कार्यरत सीतू कुमारी को मुसल्‍लहपुर थानाध्‍यक्ष बनाया गया है। पचरुख‍िया थानाध्‍यक्ष शुभम कुमार झा को बहादुरपुर, सकसोहरा थानेदार राहुल कुमार नवनीत को अथमलगोला, अथमलगोला थानेदार नवीन कुमार सिंह को जानीपुर तथा NTPC थानेदार ओंकारनाथ राय को राजीवनगर थानाध्‍यक्ष के रूप में पदस्‍थापित किया गया है। कुणाल संभालेंगे मोकामा थाने की कमान पंचमहला थानेदार कुणाल कुमार को मोकामा, सम्‍यागढ़ थानाध्‍यक्ष रौशन कुमार को कादिरगंज, कादिरगंज थानेदार सौरभ कुमार को सम्‍यागढ़, बिहटा थानाध्‍यक्ष रणजीत कुमार को बाईपास तथा जानीपुर थाने की कमान संभाल रहे नवीन कुमार को बेलछी का थानाध्‍यक्ष बनाया गया है।

सचिवालय थाने के अपर थानाध्‍यक्ष गौतम कुमार को उसी थाने की कमान सौंपी गई है। एसएसपी कार्यालय में विश‍िष्‍ट आसूचना इकाई से विवेक कुमार को मसौढ़ी जबक‍ि एम्‍स गोलंबर फुलवारीशरीफ टीओपी प्रभारी कुंदन कुमार को पंचमहला थानेदार की जिम्‍मेदारी दी गई है।