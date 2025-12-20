पटना में 14 सालों बाद सबसे ठंडा दिसंबर, हवा में नमी की मात्रा 94 प्रतिशत
पटना में तापमान में भारी गिरावट आई है। राजधानी में 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से आठ डिग्री सेल्सियस गिर गया, जिससे यह सीजन का सबसे ठंडा दि ...और पढ़ें
प्रभात रंजन, पटना। राजधानी के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से आठ डिग्री गिरकर इस सीजन का सबसे ठंडा दिन होने के साथ ही 14 वर्षों का रिकार्ड टूट गया।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त आंकड़े के अनुसार, 14 वर्षों के दौरान इस वर्ष 19 दिसंबर को पटना सबसे ठंडा रहा। बीते वर्षों के अधिकतम तापमान की बात करें तो दिसंबर में पटना का अधिकतम तापमान 27-32 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा।
2023 में तीन दिसंबर को राजधानी का अधिकतम तापमान 32.0 डिग्री सेल्सियस सर्वाधिक दर्ज किया गया था। बर्फीले इलाकों में हो रही बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमालय क्षेत्रों से आने वाली ठंड पछुआ हवा ने राजधानी के तापमान में अचानक बदलाव लाया है।
इसके अलावा, हवा में नमी की मात्रा 94 प्रतिशत है। हवा की गति सामान्य होने साथ घने कोहरे का प्रभाव देखा जा रहा है। गंगा किनारे बसे मैदानी इलाकों में नमी अधिक होने से कोहरे का घनत्व बढ़ जाता है।
पिछले 14 वर्षों में पटना का अधिकतम तापमान
|वर्ष
|औसत तापमान (°C)
|2025
|14.8
|2024
|27.4
|2023
|32.0
|2022
|27.4
|2021
|29.2
|2020
|27.0
|2019
|27.2
|2018
|28.4
|2017
|29.6
|2016
|28.3
|2015
|30.4
|2014
|29.4
|2013
|27.4
|2012
|28.9
|2011
|28.7
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।