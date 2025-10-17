Patna Security: धनतेरस और दीपावली के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 194 स्थानों पर तैनात रहेंगे दंडाधिकारी और पुलिस

जागरण संवाददाता, पटना। धनतेरस और दीपावली पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। सदर, पटना सिटी और तथा दानापुर अनुमंडल में 194 स्थानों पर दंडाधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

इसके साथ ही नियंत्रण में 51 दंडाधिकारियों को तैनात किया है। नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा। इसके साथ ही मूर्ति विसर्जन स्थल पर बल की तैनाती की गई है। साथ ही गश्ती दल का गठन किया गया है। चिकित्सकों की टीम, आवश्यक दवाओं के मौजूद रहेगी। अतिरिक्त 108 एम्बुलेंस तैनात की गई है।

जिला अग्निशमन पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष तथा पटना सिटी नियंत्रण कक्ष में अग्निशमन दस्ता की तीन-तीन यूनिट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। धनतेरस और दीपावली को लेकर गुरुवार को जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम एवं एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने समीक्षा बैठक में कहा कि विधि-व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अफवाहों का त्वरित खंडन करने का निर्देश संयुक्त जिलादेश में अनुमंडलाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों, पुलिस निरीक्षकों, थानाध्यक्षों एवं अन्य पदाधिकारियों को सजग, सतर्क एवं तत्पर रहने का निर्देश दिया गया है।

स्थानीय स्तर पर आसूचना तंत्र को सुदृढ़ रखने को कहा है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जाए। प्रशासनिक सतर्कता बरती जाए, अफवाहों का त्वरित खंडन किया जाए एवं सघन गश्ती सुनिश्चित की जाए। असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए थाना लेकर विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक सतर्कता अपेक्षित है। डीएम और एसएसपी ने संबंधित थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि स्वयं भ्रमणशील रहकर निगरानी रखें। जिले में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सदर अनुमंडल में 24 स्थानों, पटना सिटी अनुमंडल में 96 स्थानों तथा दानापुर अनुमंडल में 74 स्थानों पर दंडाधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला नियंत्रण कक्ष में 30 दंडाधिकारियों, पटना सिटी अनुमंडल नियंत्रण कक्ष में 15 दंडाधिकारियों तथा दानापुर नियंत्रण कक्ष में छह दंडाधिकारियों को सुरक्षित रखा गया है।

मूर्ति विसर्जन स्थल पर तीन पालियों में 18 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस अधिकारी आवश्यकतानुसार अपने स्तर से दंडाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की तैनाती करेंगे। प्रवाह वाली नदियों एवं इसके सहायक नदियों में मूर्ति का विसर्जन नहीं किया जाना है। नगर निकाय क्षेत्र या गंगा नदी एवं इसके सहायक नदियों के किनारे अस्थायी तालाब में मूर्ति विसर्जन किया जाना है। एसएसपी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों पर कड़ी निगरानी रखने तथा दंडाधिकारियों के पर्यवेक्षण में वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करने का निदेश दिया है। विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रशासनिक सतर्कतामूलक एवं निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

दस गश्ती दलों का गठन धनतेरस एवं दीपावली पर थाना पुलिस के अतिरिक्त 10 गश्ती दलों का गठन किया गया है। इसमें दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं सशस्त्र बलों को प्रतिनियुक्त किया गया है। ये धनतेरस एवं दीपावली के अवसर पर लगातार भ्रमणशील रहकर विधि-व्यवस्था संधारण सुनिश्चित करेंगे।

भीड़ में किसी भी प्रकार की घटना को घटित होने से रोकेंगे। इन मुख्य गश्ती दलों के अतिरिक्त अन्य संवेदनशील बाजारों, स्थलों एवं मार्गों पर सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने स्तर से गश्ती दलों का गठन करेंगे।

चिकित्सकों और आवश्यक दवाओं के साथ एंबुलेंस तैनात सिविल सर्जन, पटना, कुशल चिकित्सकों की टीम एवं आवश्यक दवाओं के साथ एम्बुलेंस तैनात रखेंगे। इसके अतिरिक्त 108 एम्बुलेंस, जिला नियंत्रण कक्ष में चार यूनिट, सिटी नियंत्रण कक्ष में तीन यूनिट तथा दानापुर नियंत्रण कक्ष में तीन यूनिट प्रतिनियुक्ति करेंगे।

जिले के सभी अस्पतालों यथा एम्स, पीएमसीएच, एनएमसीएच, आइजीआइएमएस, श्री गुरूगोविन्द सिंह अस्पताल एवं अन्य छोटे-बड़े अस्पतालों को किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार हालत में रखेंगे। वे एम्बुलेंस, आवश्यक दवाओं, जलने के उपचार से संबंधित दवाओं सहित की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

अग्निशमन दस्ते की तीन-तीन यूनिट उपलब्ध आपदा प्रबंधन तंत्र को पूर्णतः सक्रिय करने का निदेश दिया है। जिला अग्निशमन पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष तथा पटना सिटी नियंत्रण कक्ष में अग्निशमन दस्ता की तीन-तीन यूनिट उपलब्ध कराएंगे। साथ ही सभी अनुमंडलों में तत्काल प्रभाव से दीपावली पर्व की समाप्ति तक लगातार अग्निशमन वाहनों को चालक सहित तैयार रखेंगे। आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था भी रखेंगे। अग्निशाम पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं गश्ती दंडाधिकारी से सक्रिय संपर्क में रहेगें। विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ करने एवं सुरक्षात्मक मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया है। 24 घंटे कार्यरत रहेगा जिला नियंत्रण एवं पुलिस नियंत्रण कक्ष जिला नियंत्रण कक्ष एवं पुलिस नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किसी भी प्रकार की संदेहास्पद सूचना 24 घंटे जिला नियंत्रण कक्ष (दूरभाष संख्या 0612-2219234/2219810) एवं आपात नम्बर सेवा 112 (डायल 112) पर दी जा सकती है। त्वरित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस नियंत्रण कक्ष से मोबाइल नंबर 9031825979 पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

अवैध पटाखों की बिक्री पर रोक के लिए धावा दल अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि अवैध पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने हेतु धावा दल को सक्रिय रखें एवं दोषियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करें।