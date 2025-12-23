पटना डीएम ने स्कूली बच्चों की कर दी छुट्टी; इनके अवकाश पर लगा दी रोक, 31 तक के लिए आदेश जारी
पटना में शीतलहर के चलते स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। डीएम ने राजस्व के काम से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी 31 दिसंबर तक ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, पटना। Patna DM Order: ठंड को देखते हुए पटना जिले के सभी स्कूलों में आठवीं तक की छुट्टी दे दी गई है। ऊपर के क्लास 10 से 3.30 बज के बीच संचालित होंगे। इस तरह से ठंड में छोटे बच्चों की मौज हो गई है।
हालांकि अधिकारियों व कर्मचारियों के छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। राजस्व कार्य में लगे संबंधित अधिकारियों व कर्मियों की छुट्टी 31 दिसंबर तक के लिए रद कर दी गई है।
23 से 31 तक के लिए आदेश
जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने इस बाबत आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देशानुसार राजस्व से जुड़े कार्यों का ससमय निष्पादन करना है।
इसके आलोक में पटना जिले के सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का अपने-अपने क्षेत्र में रहना आवश्यक है।
राजस्व संबंधी कार्यों के ससमय निष्पादन के लिए सभी डीसीएलआर, सीओ, आरओ एवं राजस्व कर्मचारियों के अवकाश पर 23 से 31 दिसंबर तक राेक लगाई जाती है।
पूर्व में स्वीकृत अवकाश को भी किया रद
किसी पदाधिकारी की इस अवधि में अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई है तो उसे भी तत्काल प्रभाव से अस्वीकृत किया जाता है। गौरतलब है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री सह उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जमीन से जुड़े मामलों को तत्परता से निपटाने का आदेश दिया है।
उन्होंने हिदायत दी है कि समय पर काम निपटाने वाले पुरस्कृत किए जाएंगे, जबकि लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। सिन्हा ने कहा है कि जल्द से जल्द दाखिल-खारिज, परिमार्जन एवं मापी के मामले निपटाएं।
उन्होंने भू स्वामियों को भी हिदायत दी है कि फर्जी कागज लगाया तो खैर नहीं। एफआइआर किया जाएगा। इसके बाद वे सरकारी जमीन का अतिक्रमण करने वालों से निपटेंगे। इसको देखते हुए डीएम ने यह कदम उठाया है।
