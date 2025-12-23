Patna Schools Closed : पटना में ठंड का कहर, आठवीं तक के सभी स्कूल व आंगनबाड़ी बंद; 10वीं–12वीं की कक्षाएं सीमित समय में चलेंगी

जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather Updateभीषण ठंड और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी, पटना द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में आठवीं कक्षा तक के सभी सरकारी, गैर-सरकारी विद्यालय और सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। यह आदेश 26 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही 10वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए भी समय-सीमा तय कर दी गई है, ताकि ठंड से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक, 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यालय पूर्णतः बंद नहीं होंगे, लेकिन इन कक्षाओं का संचालन केवल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही किया जा सकेगा। इससे पहले और इसके बाद किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि संचालित करने पर रोक लगाई गई है।

आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिले में अत्यधिक ठंड और शीतलहर के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। खासकर छोटे बच्चों और आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों के बीमार पड़ने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है।

जिलाधिकारी द्वारा जारी निर्देश में यह भी उल्लेख किया गया है कि सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, सभी प्रकार के विद्यालय और कोचिंग संस्थान इस आदेश के दायरे में आएंगे। हालांकि, परीक्षा से संबंधित गतिविधियों को इस आदेश से बाहर रखा गया है। यानी बोर्ड परीक्षा या अन्य निर्धारित परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जा सकेंगी।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी विद्यालय प्रधान और आंगनबाड़ी सेविकाओं को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित संस्थान या व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आदेश के तहत जिला पुलिस, नगर निकाय और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में निगरानी रखें और सुनिश्चित करें कि विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहें। जिलाधिकारी ने कहा है कि 26 दिसंबर के बाद मौसम की स्थिति की समीक्षा की जाएगी, जिसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से पटना सहित पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे खासकर सुबह के समय स्कूली बच्चों को भारी परेशानी हो रही थी। अभिभावकों की ओर से भी लंबे समय से स्कूल बंद करने की मांग उठ रही थी।