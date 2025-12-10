जागरण संवाददाता, पटना। Patna School Time: सुबह व शाम तापमान में भारी गिरावट से बड़ी संख्या में बच्चे वायरल, सर्दी-खांसी की चपेट में आ रहे हैं। बच्चों को ठंड के इन दुष्प्रभावों से बचाने के लिए डीएम डा. त्यागराजन एसएम ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है।

अब जिले में आठवीं तक की सभी कक्षाएं सुबह 8.30 बजे के पहले व शाम चार बजे के बाद संचालित नहीं हो सकेंगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी यह आदेश सभी सरकारी-निजी स्कूलों, प्री-स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू होगा। गुरुवार से 18 दिसंबर तक यह आदेश प्रभावी रहेगा।

प्री-बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षाओं से संबंधी विशेष कक्षाएं प्रतिबंध से मुक्त आगे ठंड को देखते हुए समय संशोधित किया जा सकता है। प्री-बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित विशेष कक्षाएं व परीक्षाएं डीएम के इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित हो सकेंगी।

एसएसपी, एसडीओ, बीडीओ व थानाध्यक्षों को गुरुवार से स्कूलों के समय में हुए बदलावों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी व आइसीडीएस के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सख्ती से इस आदेश के अनुसार केंद्र संचालित करने को गया है।

संत जेवियर्स स्कूल में एलकेजी के लिए नामांकन फर्म 15 दिसंबर से मिलेगा संत जेवियर्स हाई स्कूल में सत्र 2026-27 में एलकेजी के लिए नामांकन फार्म 15 दिसंबर को जारी किया जाएगा। LKG में नामांकन के लिए स्कूल की वेबासइट www.stxavierspatna.in पर 31 दिसंबर तक फार्म उपलब्ध रहेगा।

फाॅर्म की कीमत 900 रुपये है। एलकेजी में नामांकन के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च 2026 तक चार से पांच वर्ष के बीच होना चाहिए। स्कूल की ओर से नौ जनवरी को इंटरेक्शन के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा।

बच्चों का इंटरेक्शन 16 और 18 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इंटरेक्शन के दिन बच्चे के माता-पिता दोनों को साथ आना होगा। डीएवी, बीएसइबी में नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में नामांकन के लिए फार्म 15 जनवरी को जारी किया जाएगा।