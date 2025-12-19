Language
    पटना में बदली स्‍कूलों की टाइम‍िंग, ठंड और कुहासे को देखते हुए सभी कक्षाओं के लिए डीएम ने जारी क‍िया आदेश

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:02 PM (IST)

    पटना में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी कक्षाओं के लिए नया आदेश जारी किया है। यह फैसला छात्रों के स्व ...और पढ़ें

    सभी कक्षाओं के लिए आदेश जारी। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    डिज‍िटल डेस्‍क, पटना। मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। घना कुहासा और ठंड का असर जनजीवन पर पड़ रहा है। इस बीच जिला प्रशासन ने जिले के सभी स्‍कूलों की सभी कक्षाओं का समय बदल दिया है। 

    जिलाधिकारी डॉ. त्‍यागराजन एसएम ने सभी प्री एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सह‍ित निजी एवं सरकारी स्‍कूलों में 10 बजे से शाम 3.30 बजे तक ही कक्षाएं संचालित करने का आदेश जारी किया है। तय समय से पूर्व या बाद में सभी कक्षाओं की शैक्षण‍िक गत‍िव‍िध‍ियों पर प्रत‍िबंध रहेगा।

    उन्‍होंने कहा है कि 20 से 25 दिसंबर तक के लिए यह आदेश प्रभावी रहेगा। हालांक‍ि प्री बोर्ड एवं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए संचालित की जाने वाली विशेष कक्षाओं एवं परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्‍त रहेगा।

    जिलाधिकारी के आदेश में कहा गया है कि जिले में अत्‍यध‍िक ठंड एवं कम तापमान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इससे पूर्व 10 दिसंबर को डीएम ने स्‍कूलों के समय में बदलाव संबंधी आदेश जारी किया था।

    तब 8.30 बजे से 4 बजे तक आठवीं तक की कक्षाओं का समय निर्धारित किया गया था। वह आदेश 11 से 18 दिसंबर तक के लिए था। लेकिन अत्‍यधिक ठंड को देखते हुए अब सभी कक्षाओं का समय तय किया गया है। 

