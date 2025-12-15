पटना के कासा पिकोला स्कूल क्रिकेट लीग... पहले सेलेक्शन ट्रायल में उमड़ा खिलाड़ियों का सैलाब

जागरण संवाददाता, पटना। टर्निंग प्वाइंट के तत्वावधान में आयोजित होने वाली कासा पिकोला स्कूल क्रिकेट लीग (अंडर-15) के छठे सीजन के लिए टीमों के गठन की प्रक्रिया रविवार को पहले सेलेक्शन ट्रायल के साथ शुरू हो गई। यह ट्रायल राजीव क्रिकेट एकेडमी (वीणा विद्या निकेतन स्कूल, राजीव नगर, पटना) के मैदान पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली स्कूली क्रिकेटरों ने भाग लेकर अपने कौशल का प्रदर्शन किया।

सेलेक्शन ट्रायल का आयोजन टेक्निकल डायरेक्टर सौरभ चक्रवर्ती की देखरेख में किया गया, जबकि संचालन सुमन अग्रवाल के नेतृत्व में हुआ। चयन समिति में राम भगत, यतेंद्र कुमार, बैजनाथ प्रसाद और सुमित शर्मा शामिल रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों की प्रतिभा का बारीकी से आकलन किया।

आयोजन सचिव नवीन कुमार ने बताया कि इस पहले ट्रायल में अंडर-15 वर्ग में कुल 160 खिलाड़ियों और अंडर-12 वर्ग में 129 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और विकेटकीपिंग के साथ-साथ उनकी फिटनेस को भी परखा गया। चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और तकनीकी मानकों के आधार पर की गई।

आयोजन अध्यक्ष विजय शर्मा ने ट्रायल को लेकर उत्साह जताते हुए कहा कि पहले ही चयन ट्रायल में खिलाड़ियों का जबर्दस्त रिस्पांस देखने को मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी ट्रायल में इससे भी अधिक संख्या में खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि दूसरा सेलेक्शन ट्रायल आगामी 21 दिसंबर को सुबह 8 बजे से एसडीवी स्कूल, कुरथौल में आयोजित किया जाएगा।

ट्रायल प्रभारी सुमित शर्मा ने स्पष्ट किया कि ट्रायल में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी पटना जिले के स्कूलों में अध्ययनरत होना अनिवार्य है। खिलाड़ियों को अपने साथ आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल से संबंधित अध्ययन प्रमाण पत्र लाना जरूरी होगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि ट्रायल के दौरान किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप पाए जाने पर संबंधित खिलाड़ी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

ट्रायल से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए संयोजक सुमित शर्मा (मोबाइल: 9386760620), आयोजन सचिव नवीन कुमार (मोबाइल: 9113311313, 7782868048) से संपर्क किया जा सकता है। चयनित खिलाड़ियों की सूची अंडर-15: श्याम कुमार, सौजस चौधरी, हर्षित कवन, विशाल कुमार, हिमांशु कुमार, अंशुमान कुमार, पीयूष राज, शिवू भूषण, शिवांश कुमार, अंकुश यादव, पार्थ पुष्कर, कार्तिक चौधरी, अभिनव राज, आदित्य राज, आयुष कुमार, जीत बाबू, आकाश कुमार, पीयूष रंजन, तेजस झा, अमन कुमार, शुभम कुमार, मयंक कुमार, प्रत्यूष राज, अर्णव प्रसव, अमन कुमार, प्रेम कुमार, सम्राट देव सिंह, सफल तेजस्वी, रोहन सिंह, हर्षित शरण, यशवर्धन डार, कुणाल किशोर गुप्ता, शौर्या समीर, ईशान शरण, आदर्श राज, आशीष राज, मानव कुमार, विनायक यदुवंशी, राज कुमार, आयुष्मान जैन, अनुज कुमार झा, सूर्या सिंह।

अंडर-12: आयुष यादव, प्रणव शाश्वत, वेद नारायण, रुद्रांश कुमार, अनुराग कुमार, अनमोल कुमार, आदित्य आर्यन, अभिज्ञान मुकेश, विराज सिंह, उत्कर्ष आनंद, सिद्धार्थ गौतम, दक्ष तिवारी, अभि रंजन अकेला, आशुतोष भारद्वाज, अभिनव प्रकाश, सक्षम विश्वाथ, रघुराज प्रताप सिंह, रुद्रांश राय, अनुराग यादव, आयुष्मान अर्णव, युवराज राज, अभिनव राज, आशुतोष यादव, आदित्य दत्ता, रेयांश केसरी, अभिनव अनुराग, पुण्डरीकाक्ष शर्मा, आदित्य तेजस दिव्यांशु, केशव आनंद, अंश राज ठाकुरे, प्रखर गिर, एकलव्य भारद्वाज, पुण्या प्रसून, हर्षित शर्मा, अनमोल राज, आयुष सिंह, कुमार आर्यन, पार्थ मिश्रा, क्षितीज भास्कर, भार्गव कुमार, श्याम कुमार।