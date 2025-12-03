Patna Sahib Station: प्रकाश पर्व पर 38 ट्रेनों का पटना साहिब स्टेशन पर स्टॉपेज, रेलवे ने जारी की लिस्ट

जागरण संवाददाता, पटना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 19 दिसंबर से दो जनवरी, 2026 तक पटना साहिब स्टेशन पर 38 ट्रेनों का दो मिनट का विशेष ठहराव दिया गया है। प्रकाश पर्व में देश–विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पटना साहिब पहुंचते हैं।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि इस अवधि में पूर्वा एक्सप्रेस, विभूति एक्सप्रेस, दूरंतो एक्सप्रेस, महाराणा प्रताप अनन्या एक्सप्रेस, महानंदा एक्सप्रेस, द्वारिका एक्सप्रेस, बागमती एक्सप्रेस, गरीबरथ एक्सप्रेस सहित कुल 38 ट्रेनें पटना साहिब स्टेशन पर दो मिनट रुकेंगी।

रेलवे ने कहा है कि प्रकाश पर्व के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यह ठहराव श्रद्धालुओं को पटना साहिब गुरुद्वारा तक पहुंचने में काफी सहूलियत देगा। सभी ट्रेनों के आगमन–प्रस्थान का समय निर्धारित कर जारी किया गया है।