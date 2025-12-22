संवाद सूत्र, धनरुआ (पटना)। थाना क्षेत्र में सोमवार को अलग-अलग जगहों पर हुए हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। पहली घटना बड़की धमौल गांव के पास तो दूसरी घटना पटना-गया फोरलेन पर राजा बिगहा गांव के पास की है।

बड़की धमौल में ईंट भट्ठे पर ट्रैक्‍टर की चपेट में आने से भट्ठे के मुंशी पुष्‍म‍ित प्रसाद (40 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मिट्टी लदे ट्रैक्टर को फूंक दिया। पुलिस शव को कब्जे में लेने का प्रयास कर रही थी। वहीं पटना गया फोर लेन पर राजा बिगहा गांव के पास दो बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई। इसमें 30 वर्षीय युवक बैजू कुमार की मौत हो गई। मृतक लवाईच गांव का रहने वाला था और मसौढ़ी के बिरंची मोड़ पर चारपहिया वाहन बनाने का कार्य करता था। नौबतपुर में ट्रैक्टर–कार की भीषण टक्कर, चार मजदूर जख्मी नौबतपुर। सोमवार को नौबतपुर–शिवाला मुख्य मार्ग स्थित परसा मुशहरी समीप ट्रैक्टर और कार के बीच आमने सामने टक्कर में चार मजदूर जख्मी हो गए। स्थानीय राहगीरों की मदद से इलाज के लिय रेफरल अस्पताल नौबतपुर भेजा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं ट्रैक्टर दो टुकड़ों में टूट गया और उसका इंजन सड़क पर पलट गया।

हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक बालाठाकुर स्थित एक ईंट भट्ठा पर काम करने वाले करीब एक दर्जन मजदूर ट्रैक्टर पर सवार होकर नौबतपुर बाजार से रोजमर्रा का सामान खरीदकर वापस ईंट भट्ठा जा रहे थे।

इसी दौरान परसा मुशहरी के पास सामने से आ रही एक कार से ट्रैक्टर की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रैक्टर असंतुलित होकर सड़क पर पलट गया और दो हिस्सों में बंट गया, जबकि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।