राजद ने 2014 में उन्हें पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया था। करीब दो लाख वोटों के अंतर से उनकी हार हुई। 2015 के विधानसभा चुनाव में वे मोतिहारी से राजद उम्मीदवार थे।

बिनोद श्रीवास्तव की गिनती राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के भरोसेमंद सहयोगियों के रूप में होती है। रेल मंत्री रहने के दौरान वे लालू प्रसाद के अतिरिक्त आप्त सचिव थे।

नितिन नवीन के मंगलवार को पटना आगमन के मौके पर पूरे शहर में पोस्टर-बैनर लगाए गए थे। उन्हीं में बिनोद श्रीवास्तव का भी पोस्टर था। उन्होंने कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से यह पोस्टर लगाया।

राज्य ब्यूरो, पटना। राजद (RJD) के प्रदेश उपाध्यक्ष बिनोद कुमार श्रीवास्तव ने भी भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत और सम्मान में पोस्टर लगाया।

इस बार उनकी हार 18 हजार से अधिक वोटों के अंतर से हुई। लगातार दो चुनावों में हार के बाद राजद ने उन्हें फिर कभी उम्मीदवार नहीं बनाया।

जगदानंद सिंह के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में बिनोद श्रीवास्तव को राजद का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था। अभी तक वे इस पद पर बने हुए हैं।

पटना आने पर हुआ जोरदार स्‍वागत

Nitin Nabin राष्‍ट्रीय कार्यकारी अध्‍यक्ष का पदभार संभालने के बाद मंगलवार को पहली बार पटना आए। यहां मिलर स्‍कूल मैदान में उनका भव्‍य स्‍वागत किया गया।

पटना एयरपोर्ट से आयोजन स्‍थल तक करीब छह किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला गया। इसमें उपमुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी, व‍िजय कुमार सिन्‍हा, भाजपा के प्रदेश अध्‍यक्ष संजय सरावगी समेत राज्‍य सरकार के कई मंत्री भी शामिल थे।

उनके स्‍वागत में रास्‍ते को बैनर-पोस्‍टरों से पाट दिया गया था। भगवा झंडे भी जगह-जगह लहरा रहे थे। ऐसे में राजद नेता का पोस्‍टर चर्चा का केंद्र बन गया है।

अब आगे सियासत क्‍या रूप लेती है इसपर सभी की नजरें टिक गई हैं।