पटना में रिटायर्ड डॉक्टर के घर चोरों ने बोला धावा, 13 मिनट में उड़ाए 22 लाख रुपए की नकदी और जेवरात

जागरण संवाददाता, पटना। कंकड़बाग क्षेत्र के हनुमान नगर में चोरों ने सेवानिवृत्त आयुष निदेशक के घर में धावा बोल दिया। चोरों ने आलमारी में रखे 20 लाख के गहने और दो लाख नकद पर हाथ साफ कर दिया।

चोरों ने घटना को तब अंजाम दिया, जब पूरा परिवार छठ का अर् देने छत पर गया था। दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए चोरों ने महज 13 मिनट में घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए।

पीड़ित डॉ. जगन्नाथ त्रिपाठी की शिकायत पर पत्रकार नगर पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। डॉ. जगन्नाथ त्रिपाठी झारखंड में आयुष डायरेक्टर के पद पर थे।

सेवानिवृत्ति के बाद परिवार के साथ हनुमान नगर स्थित साकेतपुरी रोड संख्या-एक में रहते हैं। सोमवार की शाम करीब पांच बजे वह पूरे परिवार के साथ अर्घ्य देने घर की छत पर गए थे।

मेन गेट का ताला टूटा, अंदर का सामान बिखरा

इसके बाद जब वह छत से नीचे कमरे के मुख्य दरवाजा के पास पहुंचे तो देखा कि ताला टूटा है। कमरे में अंदर सामान बिखरा है। दोनों आलमारी का लाक खुला हुआ था।