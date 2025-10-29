पटना में रिटायर्ड डॉक्टर के घर चोरों ने बोला धावा, 13 मिनट में उड़ाए 22 लाख रुपए की नकदी और जेवरात
पटना में चोरों ने एक सेवानिवृत्त डॉक्टर के घर पर धावा बोलकर 13 मिनट में 22 लाख रुपये की नकदी और गहने लूट लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इतनी कम समय में हुई इस बड़ी चोरी ने चिंता बढ़ा दी है।
जागरण संवाददाता, पटना। कंकड़बाग क्षेत्र के हनुमान नगर में चोरों ने सेवानिवृत्त आयुष निदेशक के घर में धावा बोल दिया। चोरों ने आलमारी में रखे 20 लाख के गहने और दो लाख नकद पर हाथ साफ कर दिया।
चोरों ने घटना को तब अंजाम दिया, जब पूरा परिवार छठ का अर् देने छत पर गया था। दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए चोरों ने महज 13 मिनट में घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए।
पीड़ित डॉ. जगन्नाथ त्रिपाठी की शिकायत पर पत्रकार नगर पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। डॉ. जगन्नाथ त्रिपाठी झारखंड में आयुष डायरेक्टर के पद पर थे।
सेवानिवृत्ति के बाद परिवार के साथ हनुमान नगर स्थित साकेतपुरी रोड संख्या-एक में रहते हैं। सोमवार की शाम करीब पांच बजे वह पूरे परिवार के साथ अर्घ्य देने घर की छत पर गए थे।
मेन गेट का ताला टूटा, अंदर का सामान बिखरा
इसके बाद जब वह छत से नीचे कमरे के मुख्य दरवाजा के पास पहुंचे तो देखा कि ताला टूटा है। कमरे में अंदर सामान बिखरा है। दोनों आलमारी का लाक खुला हुआ था।
आलमारी से चार लाकेट लगी सोने की चेन, चार कान का सेट, एक सेट झुमका, एक हीरे और छह सोने की अंगूठी, सोने की जिउतिया, दो सोने का बिस्कुट, तीन पायल सहित दो लाख रुपये गायब थे।
कैमरे से बचने के लिए पहन रखे थे टोपी
पास में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा गया, जिसमें दो संदिग्ध सीढ़ी के रास्ते पहली मंजिल से आते दिखे। दोनों ने कैमरे से बचने के लिए टोपी पहन रखी थी। चोरी के बाद वह हाथ में एक बैग लेकर निकलते दिखे।
कयास लगाया जा रहा है कि उसमें उन लोगों ने चोरी के सामान रखे होंगे। चोरों ने घटना को अंजाम देने का जो समय तय किया, उससे साफ है इस गिरोह ने रेकी के बाद घटना को अंजाम दिया। फुटेज से पता चल रहा है कि चोरी की वारदात में 13 मिनट का समय लगा।
