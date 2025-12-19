पटना में 112 सड़कों के पुनर्वर्गीकरण की मंजूरी, संपत्ति कर निर्धारण प्रणाली में आएगी पारदर्शिता

मनीष कुमार, पटना। नगर निगम क्षेत्र में संपत्ति कर निर्धारण व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, तार्किक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राजधानी में कुल 112 सड़कों के पुनर्वर्गीकरण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग की अनुमति के उपरांत नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किया है, जिसे 19 मई 2025 से प्रभावी माना जाएगा।

जारी आदेश के अनुसार, संपत्ति कर निर्धारण के उद्देश्य से 43 प्रधान मुख्य सड़क तथा 69 मुख्य सड़कों का पुनर्वर्गीकरण किया गया। सड़कों का यह पुनर्वर्गीकरण उनके व्यावसायिक उपयोग, यातायात दबाव, सड़क की चौड़ाई तथा आसपास हुए शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया कि बिहार नगरपालिका संपत्ति कर निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली नियमावली-2013 के प्रविधानों के अनुसार नगर निगम को प्रत्येक पांच वर्ष पर सड़कों के वर्गीकरण की समीक्षा करना अनिवार्य है। इसी प्रविधान के तहत यह प्रक्रिया पूरी की गई है। सड़कों के पुनर्वर्गीकरण के आधार पर ही संपत्ति कर के गुणक निर्धारित किए जाते हैं और उसी के अनुरूप कर का निर्धारण किया जाता है।

नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि सड़कों के पुनर्वर्गीकरण का असर पहले से जमा किए गए संपत्ति कर पर भी पड़ेगा। साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार की स्वीकृति से सड़कों की सूची में आगे भी संशोधन किए जा सकेंगे। नगर निगम का मानना है कि इस निर्णय से संपत्ति कर निर्धारण प्रणाली अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी बनेगी। इसके साथ ही कर व्यवस्था में एकरूपता आएगी और नगर निगम के राजस्व संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

इन प्रधान मुख्य सड़कों का पुनर्वर्गीकरण अशोक राजपथ, राजेंद्र पथ, गांधी मैदान के चारों ओर का मार्ग, एक्जीबिशन रोड, फ्रेजर रोड, डाकबंगला रोड, भट्टाचार्य रोड, नेहरू पथ (बेली रोड), खगौल रोड, स्टेशन रोड, हार्डिंग रोड, न्यू बाईपास रोड, बुद्ध मार्ग, वीरचंद पटेल पथ, बोरिंग रोड, बोरिंग कैनाल रोड, एसपी वर्मा रोड, कंकड़बाग पुराना बाईपास, अब्दुल बारी पथ, रामकृष्ण एवेन्यू (नाला रोड), आर्य कुमार रोड, मुसल्लपुर रोड (रामवृक्ष बेनीपुरी पथ), गांधी सेतु रोड, शेरशाह पथ, बाकरगंज बजाज रोड, बुद्धमार्ग से हिदुस्तान टाइम्स से होर्डिंग रोड स्टेशन के समीप तक की सड़कें, अनुग्रह नारायण पथ, आशियाना दीघा रोड, चिरैयाटांड़ इंग्लिश रोड, कांग्रेस मैदान पथ, गोलघर पार्क रोड, हनुमान नगर रोड, करबिगहिया रोड, किदवईपुरी रोड, मथुरा सिन्हा प्रसाद पथ, नया सड़क रोड (गुरु गोविंद सिंह पथ), नालंदा मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल रोड, नवल किशोर पथ, रामपुर रोड, सहदेव मार्ग, सैदपुर रोड, सिन्हा लाइब्रेरी रोड तथा विद्यापति मार्ग।

इन मुख्य सड़कों का पुनर्वर्गीकरण बाकरगंज दलदली रोड, द्वारिकानाथ रोड, ककड़बाग पथ संख्या-एक व दो, कंकरबाग कालोनी के अंतर्गत, चांदमारी रोड, गांधी पथ, गया लाइन गुमटी से सिपारा गुमटी तक रोड, बैंक रोड, जमाल रोड, गौरैया टोली रोड, गौरैया टोली पथ, डी लाल संस के बगल से होटल अमर तक, हार्डिंग रोड से समानांतर न्यू मार्केट के अंदर का रोड व हार्डिंग रोड के दोनों ओर के सभी संपर्क पथ, गुरुद्वारा रोड, एसपी वर्मा रोड से संबंध पथ, फ्रेजर रोड से जीवन बीमा निगम के दक्षिण की सड़क (पश्चिम में सिन्हा लाइब्रेरी तक), बंदर बगीचा होते हुए डाक बंगला तक रोड, डॉ. गुहा पथ, हीरा पैलेस के पश्चिम का पथ, कोतवाली थाना के पीछे का पथ, स्टेशन रोड पर अग्रवाल वस्त्र कुटीर से आनंद लोक होटल तक पथ, एक्जीबिशन रोड से मिथिला मोटर तक की सड़क (पश्चिम अंत तक), स्टेशन रोड से उत्तर की ओर कृष्णा मार्केट रोड अंत तक, राजा मार्केट पथ, नेमा प्लेस रोड, कुल्हाड़िया हाउस पथ, विक्रम होटल के उत्तर से पूरब जाती सड़क (जायसवाल हाउस तक एवं इससे संबंध पथ), अहलुवालिया ट्रेडिंग से सटे उत्तर पश्चिम जाती सड़क शामिल है।