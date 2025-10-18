Bihar News: पटना के रेलवे स्टेशन पर खचाखच भीड़, दीपावली-छठ पर वापस लौट रहे बिहारी
दीपावली और छठ के लिए पटना के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से घर लौट रहे लोग स्टेशनों पर खचाखच भरे हैं। पटना जंक्शन पर यात्रियों को ट्रेनों में चढ़ने के लिए धक्का-मुक्की करनी पड़ रही है। ट्रेनों में सीटें फुल हैं और वेटिंग लिस्ट लंबी है। रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन शुरू किया है और सुरक्षा बढ़ाई है।
जागरण संवाददाता, पटना। दीपावली और छठ पर्व को लेकर पटना के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत और अहमदाबाद जैसे शहरों से घर लौटने वाले मजदूरों और कामकाजी लोगों से स्टेशन खचाखच भरे हुए हैं।
पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, दानापुर और पाटलिपुत्र स्टेशन पर पूरे दिन रेल यात्रियों की आवाजाही बनी हुई है। शनिवार को पटना जंक्शन के सभी प्लेटफार्म पर सुबह से ही भीड़ थी। दोपहर में ट्रेन से उतरने व चढ़ने के लिए लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करते दिखे।
त्योहारों पर अपने परिवारों के साथ समय बिताने की उत्सुकता में यात्रियों का सैलाब लगातार बढ़ रहा है। उत्तर भारत लौटने वाली अधिकांश ट्रेनों में सभी श्रेणियों की सीटें फुल हैं, जबकि अधिकतर ट्रेनें नो रूम हो चुकी है।
पूजा स्पेशल ट्रेनों में भी सैकड़ों वेटिंग पहुंच चुकी है। दिल्ली-पटना, मुंबई-पटना, पुणे-पटना और सूरत-पटना रूट की ट्रेनों में तो आरक्षण मिलना लगभग असंभव हो गया है। जो लोग टिकट नहीं पा सके, वे किसी तरह जनरल बोगियों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
रेलवे ने पुख्ता की है तैयारी
भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बढ़ाने के लिए आरपीएफ और जीआरपी के अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है।
स्टेशनों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्लेटफार्म पर अलग-अलग एंट्री और एग्जिट गेट बनाए गए हैं। भोजन और पानी की दुकानों पर लंबी कतारें लगी हैं। यात्री किसी तरह ट्रेन में सवार होकर घर पहुंचने की जुगत में हैं।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें, वैध टिकट के साथ ही स्टेशन पहुंचे और अनावश्यक भीड़भाड़ से बचें। अधिकारियों का अनुमान है कि दीपावली और छठ के बाद वापसी के दौरान यह भीड़ और दोगुनी हो सकती है।
