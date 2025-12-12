राज्य ब्यूरो, पटना। आय से अधिक संपत्ति मामले में पाटलिपुत्र सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भवेश कुमार सिंह के आधा दर्जन ठिकानों पर शुक्रवार की सुबह छापेमारी की गई है। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की टीम पटना के चार और गोपालगंज के दो ठिकानों पर तलाशी ले रही है। ईओयू के अनुसार, प्रथमदृष्टया विकास पदाधिकारी के पास आय से 60 प्रतिशत अधिक संपत्ति होने की जानकारी मिली है।

ईओयू की टीम ने पटना में रूपसपु थाना अंतर्गत रामजयपाल नगर में पुष्पक रेसिडेंटी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 203, अगमकुआं थाना के जकरियारपुर मोहल्ले में गोदाम गली के पास पहाड़ी स्थित पांच मंजिला भवन, बिहटा के बेला स्थित जय माता दी राईस मिल और एसपी वर्मा रोड स्थित को-आपरेटिव बैंक के कार्यालय में छापेमारी की। इसके अलावा गोपालगंज के मांझगढ़ थाना अंतर्गत जलालपुर गांव के पैतृक आवास और मांझगढ़ के भावना पेट्रोलियम की भी तलाशी ली जा रही है।



ईओयू को पाटलिपुत्र सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भवेश कुमार सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। इसका सत्यापन कराने के बाद पदाधिकारी के विरुद्ध आर्थिक अपराध थाने में गुरुवार को कांड दर्ज किया गया। इसके बाद कोर्ट से तलाशी अधिपत्र प्राप्त कर शुक्रवार की सुबह छापेमारी की शुरू की गई है।