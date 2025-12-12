Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाटलिपुत्र सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक के विकास पदा​धिकारी के छह ठिकानों पर छापा... पटना के चार और गोपालगंज के दो जगहों पर तलाशी जारी

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:35 AM (IST)

    आय से अधिक संपत्ति के मामले में पाटलिपुत्र सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भवेश कुमार सिंह के आधा दर्जन ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, पटना। आय से अधिक संपत्ति मामले में पाटलिपुत्र सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भवेश कुमार सिंह के आधा दर्जन ठिकानों पर शुक्रवार की सुबह छापेमारी की गई है। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की टीम पटना के चार और गोपालगंज के दो ठिकानों पर तलाशी ले रही है। ईओयू के अनुसार, प्रथमदृष्टया विकास पदाधिकारी के पास आय से 60 प्रतिशत अधिक संपत्ति होने की जानकारी मिली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ईओयू की टीम ने पटना में रूपसपु थाना अंतर्गत रामजयपाल नगर में पुष्पक रेसिडेंटी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 203, अगमकुआं थाना के जकरियारपुर मोहल्ले में गोदाम गली के पास पहाड़ी स्थित पांच मंजिला भवन, बिहटा के बेला स्थित जय माता दी राईस मिल और एसपी वर्मा रोड स्थित को-आपरेटिव बैंक के कार्यालय में छापेमारी की। इसके अलावा गोपालगंज के मांझगढ़ थाना अंतर्गत जलालपुर गांव के पैतृक आवास और मांझगढ़ के भावना पेट्रोलियम की भी तलाशी ली जा रही है।


    ईओयू को पाटलिपुत्र सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भवेश कुमार सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। इसका सत्यापन कराने के बाद पदाधिकारी के विरुद्ध आर्थिक अपराध थाने में गुरुवार को कांड दर्ज किया गया। इसके बाद कोर्ट से तलाशी अधिपत्र प्राप्त कर शुक्रवार की सुबह छापेमारी की शुरू की गई है।

    ईओयू के अनुसार, देर शाम तक छापेमारी का विस्तृत ब्योरा मिल सकेगा।