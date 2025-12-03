Patna News: औद्योगिक उपभोक्ताओं और निवेशकों की बिजली से जुड़ी समस्याओं का तुरंत होगा समाधान, हर गुरुवार को होगी सुनवाई

राज्य ब्यूरो, पटना। ऊर्जा विभाग ने औद्योगिक उपभोक्ताओं और निवेशकों की बिजली से संबंधित समस्याओं के जल्द निबटारे के लिए विशेष प्रबंध किया है। अब औद्योगिक उपभोक्ता प्रत्येक गुरुवार को दोपहर तीन से चार बजे के बीच विद्युत भवन, पटना में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सभा कक्ष में उपस्थित हो कर अपनी समस्या का समाधान कर सकेंगे।

इस बैठक में ऊर्जा विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह के अलावा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेन्द्र कुमार एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार समेत अन्य वरीय अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।