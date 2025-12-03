Language
    Patna News: औद्योगिक उपभोक्ताओं और निवेशकों की बिजली से जुड़ी समस्याओं का तुरंत होगा समाधान, हर गुरुवार को होगी सुनवाई

    By Arun Ashesh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 05:41 AM (IST)

    पटना में औद्योगिक उपभोक्ताओं और निवेशकों के लिए बिजली से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। हर गुरुवार को सुनवाई होगी, जिससे समस्याओं का तेजी ...और पढ़ें

    औद्योगिक उपभोक्ताओं की बिजली से संबंधित हर समस्याओं का तुरंत होगा समाधान। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। ऊर्जा विभाग ने औद्योगिक उपभोक्ताओं और निवेशकों की बिजली से संबंधित समस्याओं के जल्द निबटारे के लिए विशेष प्रबंध किया है।

    अब औद्योगिक उपभोक्ता प्रत्येक गुरुवार को दोपहर तीन से चार बजे के बीच विद्युत भवन, पटना में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सभा कक्ष में उपस्थित हो कर अपनी समस्या का समाधान कर सकेंगे।

    इस बैठक में ऊर्जा विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह के अलावा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेन्द्र कुमार एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार समेत अन्य वरीय अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

    ऊर्जा सचिव ने मंगलवार को बताया कि औद्योगिक उपभोक्ता और निवेशक राज्य के आर्थिक विकास की रीढ़ हैं। उनकी विद्युत आपूर्ति, बिलिंग, कनेक्शन तथा अन्य तकनीकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

    बिजली कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि सुविधा एप के माध्यम से औद्योगिक उपभोक्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई हो रही हैं। एप पर प्राप्त शिकायतों का समय सीमा के भीतर समाधान किया जा रहा है।