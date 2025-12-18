विजिबिलिटी घटने से ट्रेनों की रफ्तार घटी, 26 घंटे देरी से चली पूजा स्पेशल; ठंड में प्लेटफॉर्म पर समय गुजारना मुश्किल
जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी पटना समेत उत्तर भारत में घने कोहरे का असर रेल परिचालन पर लगातार बना हुआ है। दिल्ली, कोलकाता, रांची समेत विभिन्न शहरों से पटना आने वाली कई प्रमुख ट्रेनें घंटों की देरी से पहुंचीं। ऐसे में ठंड में प्लेटफार्म पर समय काटने यात्रियों को भारी पड़ रहा है।
स्टेशन परिसरों में यात्रियों की भीड़ देखी गई और लोग ट्रेन की सही जानकारी के लिए पूछताछ काउंटरों के चक्कर लगाते रहे। दिल्ली से पटना आने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस करीब 7 घंटे 23 मिनट विलंब से पहुंची।
दरभंगा पूजा स्पेशल ट्रेन सबसे अधिक प्रभावित रही, जो अपने निर्धारित समय से 26 घंटे 17 मिनट देरी से चली। इसी तरह फरक्का एक्सप्रेस 7 घंटे 15 मिनट की देरी से पहुंची।
वहीं, गरीब रथ को रद कर दिया गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से ट्रेनों की रफ्तार घटानी पड़ रही है, जिससे परिचालन प्रभावित हो रहा है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य ले लें।
यात्रियों की बढ़ी परेशानी
विष्णु आनंद ने बताया कि ट्रेनों के विलंब से परिचालन का असर यात्रियों पर देखने को मिल रहा है। स्टेशन पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सुबह से ट्रेन का इंतजार कर रहा हूं। कोहरे की वजह से ट्रेन चार घंटे देर है। ठंड में प्लेटफार्म पर बैठना बहुत मुश्किल हो गया है। ठंड में ट्रेनों का परिचालन समय पर करने की व्यवस्था हो।
राहुल कुमार ने कहा कि ट्रेन का सही समय पता नहीं चल पा रहा, बार-बार घोषणा बदल रही है। इससे बहुत परेशानी हो रही है। दोपहर से ट्रेन का इंतजार कर रहा हूं। जरूरी काम से अचानक दिल्ली जाना पड़ रहा है। सर्दी के इस मौसम में ट्रेन विलंब होने से बड़ी परेशानी होती है।
चंदन कुमार ने बताया कि जरूरी कार्य के लिए दिल्ली जाना था, लेकिन ट्रेन लेट है। अब समय पर पहुंचना मुश्किल लग रहा है। रेलवे को समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
यात्री समीर ने कहा कि चेन्नई जाना है। ट्रेन छह घंटे विलंब से आने की सूचना स्टेशन पर मिली है। ट्रेन की देरी से चिंता बढ़ गई है। कोहरे में सफर जोखिम भरा भी लग रहा है।
विलंबित प्रमुख ट्रेनें
|ट्रेन का नाम
|विलंब (घंटा में)
|दिल्ली-पटना तेजस राजधानी
|7.23
|दरभंगा पूजा स्पेशल
|26.17
|फरक्का एक्सप्रेस
|7.15
|कोलकाता-पटना जन शताब्दी
|3.28
|रांची-पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस
|1.34
|पीडीडीयू-पटना मेमू एक्सप्रेस
|2.14
|कुंभ एक्सप्रेस
|5.15
|पटना एसएफ एक्सप्रेस
|3.21
|नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
|3.32
|टाटा नगर-बक्सर एक्सप्रेस
|2.41
|गया-पटना मेमू
|2
|कोशी सुपर एक्सप्रेस
|3.46
|दानापुर पूजा स्पेशल
|9.28
