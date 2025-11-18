पटना के यारपुर में गर्दनीबाग पुलिस टीम पर हमला, गाड़ी पर पथराव, दो गिरफ्तार
पटना के यारपुर में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया, जिसमें एक जवान घायल हो गया। पुलिस ने दो नशे में धुत युवकों को हिरासत में लिया था, जिसके बाद भीड़ ने विरोध किया। पुलिस ने अतिरिक्त बल बुलाकर स्थिति को नियंत्रण में किया और आरोपियों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, पटना। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के यारपुर में सोमवार देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने अचानक हमला कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस को देर शाम सूचना मिली थी कि यारपुर इलाके में अवैध रूप से शराब की खरीद-फरोख्त की जा रही है। सूचना मिलते ही गर्दनीबाग थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
छापेमारी के दौरान पुलिस को वहां दो युवक शराब के नशे में धुत पाए गए। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर अपने वाहन में बैठा लिया।
इसी बीच स्थानीय मोहल्ले के कुछ लोग जमा हो गए और दोनों को छुड़ाने के लिए पुलिस की कार्रवाई का विरोध करने लगे।
देखते ही देखते भीड़ ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया और पुलिस की जिप्सी के आसपास घेराबंदी शुरू कर दी।
पुलिसकर्मियों के समझाने के बावजूद लोग उग्र होते गए और अचानक जिप्सी पर ईंट-पत्थर बरसाना शुरू कर दिया।
अचानक हुए इस हमले में पुलिसकर्मियों ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन पथराव के दौरान एक जवान को गंभीर चोट लग गई।
रोड़ेबाजी से पुलिस की गाड़ी के शीशे भी टूट गए और वाहन का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।
स्थिति बिगड़ती देख अभियानों में शामिल जवानों ने थाने को सूचना दी। इसके बाद थाने से अतिरिक्त बल मौके पर पहुंचा।
अतिरिक्त पुलिस बल के पहुंचते ही भीड़ तितर-बितर हो गई और हालात काबू में आ गए। पुलिस ने दोनों नशे में पकड़े गए युवकों को सुरक्षित थाने ले जाया।
घटना के बाद पुलिस ने यारपुर इलाके में देर रात तक गश्त बढ़ा दी और लोगों से पूछताछ की। पुलिस उन उपद्रवियों की पहचान कर रही है जिन्होंने छापेमारी में बाधा डालते हुए सरकारी कार्य में हस्तक्षेप किया और पुलिस पर हमला किया।
अधिकारियों का कहना है कि पथराव करने वालों की पहचान होने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही, अवैध शराब कारोबार पर नकेल कसने के लिए इलाके में निगरानी और तेज की जाएगी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यारपुर में लंबे समय से कुछ असामाजिक तत्व शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं, जिसके कारण आए दिन ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं।
पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्षेत्र में सख्त कदम उठाए जाएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।