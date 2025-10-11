Patna News: ऑपरेशन ‘जखीरा’ में पुलिस की बड़ी सफलता, हथियारों और कारतूसों के साथ 5 बदमाश गिरफ्तार
पटना पुलिस ने 'जखीरा' अभियान के तहत मनेर और बिहटा में बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से आठ हथियार और 92 गोलियां बरामद की गई हैं। मनेर में अवैध बालू खनन और रंगदारी की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की, जबकि बिहटा में हथियारों के जखीरे का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ये हथियार कहां से आए थे।
जागरण संवाददाता, पटना। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर विधि-व्यवस्था संधारण के लिए पुलिस अपराधियों की धरपकड़ व हथियार बरामदगी के लिए परेशन ‘जखीरा’ के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है।
इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली मनेर थाना क्षेत्र के सुअरमरवा में अपराधी हथियार के बल पर अवैध बालू खनन और नाविकों से रंगदारी वसूल रहे हैं। एसपी पश्चिमी भानु प्रताप के नेतृत्व में गठित टीम गुरुवार की देर रात नाव से सोन नद पहुंची।
पुलिस को देख अपराधियों ने फायरिंग कर दी। इलाके की घेराबंदी कर पुलिस ने मौके से गोलू कुमार, भोला कुमार और अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया।
तीनों भोजपुर के कोईलवर के निवासी हैं। इनके पास से एक राइफल, दो नाली दो बंदूक, दो खोखा और छह गोली बरामद किया गया। इसके पूर्व पुलिस को सूचना मिली थी कि बिहटा के राघोपुर निवासी संजय यादव किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए भारी मात्रा में अवैध हथियार रखे हैं।
पुलिस टीम संजय के घर पर दबिश दी, जहां से दो पिस्टल, दो दोनाली बंदूक, एक मार्क-4 थ्री नाट थ्री राइफल, एक कट्टा, चार मैगजीन और 84 गोली के साथ मनोज कुमार और सोनल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि मनोज और सोनल के पास अन्य हथियारों के साथ पुलिस की राइफल कहां से आई थी?
एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि जानकारी मिली थी कि मनेर थाना क्षेत्र के सोन नद क्षेत्र में कुछ स्थानीय अपराधी हथियारों से लैस होकर अवैध बालू खनन करा रहे हैं और नाव चालकों से रंगदारी वसूल रहे हैं।
पुलिस टीम के पहुंचते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्हें नियंत्रित कर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।
ऑपरेशन सोन नद के तृतीय चरण में यह कार्रवाई हुई। इसके पूर्व सूचना मिली थी कि बिहटा के राघोपुर निवासी पूर्व मुखिया संजय यादव के घर में भारी मात्रा में अवैध हथियार रखे गए हैं।
एसपी पश्चिमी के नेतृत्व में की गई छापेमारी में पुलिस ने घर से हथियार और गोली के साथ दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पूरे अभियान में मनेर एवं बिहटा थाना की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है।
अमनाबाद सोन नद क्षेत्र से बरामद हुई थी एके-47
इसके पूर्व इसी अभियान के प्रथम चरण में अमनाबाद सोन नद क्षेत्र से एके-47 सहित कई हथियार, जबकि दूसरे चरण में .315 बोर की सेमी आटोमेटिक राइफल और पिस्टल सहित कई असलहे बरामद की गई थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।