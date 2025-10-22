Patna Crime: पटना में 900 नशीले इंजेक्शन बरामद, पुलिस ने छापेमारी कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार
पटना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गर्दनीबाग और कंकड़बाग में छापेमारी की। इस दौरान 900 नशीली सुइयां बरामद हुईं और सागर कुमार नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि अनीसाबाद में नशीली सुइयों का अवैध भंडारण किया जा रहा है। पुलिस जब्त मोबाइलों से मिले डेटा के आधार पर एक बड़े नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है।
जागरण संवाददाता, पटना। मादक पदार्थों के साथ ही नशीली सुई की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। पटना पुलिस की विशेष टीम ने तीन दिन के भीतर दूसरी बार दबिश देकर गर्दनीबाग और कंकड़बाग से 900 नशीली सुई बरामद कर एक को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपित की पहचान सगर कुमार के रूप में हुई है। उसके पास से 36 हजार रुपये नकद, 10 मोबाइल फोन और अन्य सामान जब्त किया गया। हालांकि उसका एक साथी भागने में सफल रहा।
पुलिस को सूचना मिली थी कि अनीसाबाद स्थित एक मकान में नशीली सुई का अवैध भंडारण किया गया है। इसके बाद छापेमारी में सागर कुमार को 400 सुई के साथ पकड़ा गया। सागर की निशानदेही पर कंकड़बाग थाना के पास स्थित झोपड़पट्टी में शत्रुघ्न के ठिकाने से 500 नशीली सुई, नकद और मोबाइल फोन बरामद किए गए।
पुलिस जब्त मोबाइल से मिले डेटा के आधार पर एक बड़े नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है। बताया गया कि ये सुई डॉक्टर के पुर्जे पर मिलती हैं, लेकिन इनकी बड़ी मात्रा में कालाबाजारी की जा रही है। इनका उपयोग नशे के तौर पर किया जा रहा था।
दीवाली के एक दिन पूर्व ही नशे के इंजेक्शन और नींद की गोली का बड़ा जखीरा बरामद कर सात तस्करों को गिरफ्तार किया है। कंकड़बाग और पटना सिटी में छापेमारी के दौरान 15,700 इंजेक्शन, 76 हजार नींद की गोलियां और 4.38 लाख रुपये मिले। गिरफ्तार ब्रजेश कुमार, राहुल कुमार, गणेश कुमार, छोटू कुमार, बिट्टू कुमार, साहिल कुमार और नीतीश कुमार एक साल से इस अवैध कारोबार में सक्रिय थे।
लापता की खोज
खाजेकलां थाना क्षेत्र मोगलपुरा लाला टोली निवासी विनोद महतो के 26 वर्षीय पुत्र चार अक्टूबर की शाम सात बजे घर से निकला और नहीं लौटा। काफी खोजबीन कर लापता के 13 दिन बाद पुलिस को सूचना देकर खोजबीन की गुहार लगाई।
