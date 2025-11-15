जागरण संवाददाता, पटना। Dial 112 Emergency: क्राइम कंट्रोल के लिए सक्र‍िय रहने वाली पुलिस ने एक मानवीय चेहरा पेश क‍िया है। राजधानी के दीघा में हार्ट अटैक आने के बाद मह‍िला को ससमय अस्‍पताल पहुंचाकर जान बचाई। मह‍िला के बेटे ने एंबुलेंस नहीं मिलने पर पुलिस को कॉल क‍िया था। पटना पुलिस की इस पहल की लोगों ने खूब सराहना की है। लोगों ने कहा क‍ि पुलिस का यह चेहरा समाज‍िक सरोकार को जीवंत करने वाला है। दरअसल शुक्रवार देर रात 1.26 बजे दीघा थाने की ईआरवी2 (इमरजेंसी रिस्‍पॉंस व‍िह‍िकल) डायल 112 को एक कॉल आया। सूचना मिली कि एक मह‍िला की हालत बहुत खराब है। पुलिस टीम तत्‍परता दिखाते हुए पोल्‍सन रोड स्‍थ‍ित रामकृष्‍णा अपार्टमेंट के लिए रवाना हो गई। करीब पांच-सात मिनट में ही पुलिस वहां पहुंच गई। मह‍िला की हालत देखकर पुलिस वालों को अहसास हो गया कि उन्‍हें हार्ट अटैक आया है।

सूचना के पांच-सात मिनट के अंदर पहुंची पुलिस इसके बाद प्राथम‍िक सहायता प्रदान दी गई। पुलिस टीम की तत्पर एवं व्यवस्थित कार्यवाही करते हुए प्रभावित मह‍िला को पीएमसीएच की इमरजेंसी में भर्ती करवाया। समय पर मिले उपचार से उन्हें तत्काल राहत मिली।