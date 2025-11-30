पटना पुलिस का 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप', फरार चल रहे 40 इनामी बदमाशों की तलाश तेज; 24 घंटे में तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पटना। हत्या, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट सहित अन्य संगीन मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे 40 इनामी अपराधियों की तलाश तेज कर दी गई है। पटना पुलिस इनकी सूची तैयार कर तकनीकी अनुसंधान कर लोकेशन मिलने पर अलग अलग राज्यों में दबिश दे रही है।

इसमें 30 ऐसे बदमाश हैं, जिन पर 25 से 50 हजार रुपये का इनाम हैं, जबकि दस कुख्यात पर एक लाख का इनाम घोषित है। 24 घंटे में दो बदमाश गिरफ्तार एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि बीते 24 घंटे में 25-25 हजार रुपये के दो इनामी बदमाशों को राजस्थान और सारण से गिरफ्तार किया गया। जबकि तीसरे को मसौढ़ी से गिरफ्तार किया गया। तीनों की पहचान मनीष कुमार, अमित कुमार और आशीष रंजन उर्फ गोल्डी के रूप में किया गया है।

अप्रैल महीने में मसौढ़ी इलाके में गोली मारकर हत्या मामले में मनीष कुमार आरोपित रहा है। इसके खिलाफ दो अन्य केस दर्ज था। इसे कट्टा, कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार वहीं अमित कुमार को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ चार केस दर्ज है। इसी साल जनवरी माह में राजीव नगर थाना क्षेत्र के दीघा-आशियाना रोड में हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था।

तीसरी गिरफ्तारी राजस्थान के बीकानेर से आशीष रंजन की हुई है। उसे पीरबहोर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह बीएम कॉलेज के कैंपस में हुई बमबाजी की घटना का मुख्य आरोपी है। इस घटना में एक छात्र की मौत हो गई थी।