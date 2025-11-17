Language
    हथियार तस्करी और संगठित अपराध पर सख्त नकेल के लिए पुलिस मिशन मोड में, लगातार ऑपरेशनों से अपराधियों की नींद उड़ाई

    By ASHISH SHUKLAEdited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:37 AM (IST)

    पटना पुलिस अपराधियों और हथियार तस्करों पर नकेल कसने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। 'ऑपरेशन जखीरा' के तहत अवैध हथियार रखने वालों की धर-पकड़ जारी है। मुठभेड़ों में कई अपराधी घायल हुए हैं और गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में दहशत है, कई ने ठिकाने बदल लिए हैं। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद की हैं, लेकिन झपटमार गिरोह पर लगाम कसना अभी भी चुनौती है।

    लगातार ऑपरेशनों से अपराधियों की नींद उड़ाई

    जागरण संवाददाता, पटना। अपराधियों और हथियार तस्करों पर नकेल कसने के लिए पुलिस मिशन मोड में काम कर रही है। लगातार हो रही मुठभेड़ और दबिश से आपराधिक गिरोहों में हड़कंप मचा हुआ है तो दूसरी तरफ ऑपरेशन जखीरा के तहत पुलिस अवैध हथियार रखने वालों को खोजकर जेल भेज रही है।

    हाल के दिनों में मुठभेड़ के बाद कई कुख्यात को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि नौ अपराधियों के पैर में पुलिस की गोली लगी।

    वे घायल होकर अस्पताल में पहुंचे और वहां उपचार के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस की यह कार्रवाई जारी है।

    मुठभेड़ का खौफ कहें या पैर में गोली लगने का डर, कई अपराधियों ने ठिकाना बदल दिया तो कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। अपराधियों को हथियार मुहैया कराने वालों को भी पुलिस खोजकर सलाखों के पीछे भेज रही है।

    ऑपरेशन जखीरा अभियान के तहत पुलिस ने बीते कुछ माह में एके-47 राइफल, पिस्टल सहित अन्य हथियार और गोली बरामद कर चुकी है। हथियार, गोली बरामदगी के मामले में पश्चिमी क्षेत्र सबसे आगे है।

    हालांकि, झपटमार गिरोह पर शिकंजा कसना पुलिस के लिए चुनौती बनी है। अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार सघन छापेमारी व नाइट पेट्रोलिंग कर रही है।

    पुलिस उन सभी आरोपितों की सूची तैयार कर उनकी तलाश में जुटी है, जो कई मामलों में वांछित है या संगीन अपराध में आरोपित है। पटना पुलिस के साथ ही एसटीएफ भी छापेमारी कर रही है।

    टॉप टेन में शामिल कई अपराधियों को पुलिस आचार संहिता लागू होने के पूर्व ही दबोचकर जेल भेज चुकी है तो अधिकांश छिपकर रहने को मजबूर हैं।

    पटना पुलिस आपरेशन जखीरा के तहत दो सौ से अधिक हथियार और 12 सौ से अधिक गोली जब्त कर चुकी है। पांच हजार से अधिक आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।

    झपटमार गिरोह पुलिस ने चुनौती

    पुलिस की लगातार कार्रवाई का असर झपटमार गिरोह पर नहीं है। बाइक सवार यह गिरोह दिनदहाड़े किसी भी थाना क्षेत्र में चेन और मोबाइल झपटकर भाग जा रहे।

    मुख्य मार्ग से लेकर गलियों में झपटमारी करने वाले अपराधियों की पहचान के लिए जब तक पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाती, वह ठिकाना बदल दे रहे।

    दिवाली और छठ पर्व में चोरी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पुलिस चोरों को भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। इन पर नकेल कसने के लिए कई जगह चेकिंग अभियान और दबिश दी गई, लेकिन एक गिरोह को पुलिस जेल भेजती है तो दूसरा गिरोह सक्रिय हो जा रहा है।

     

    • अपराधी अंगेश कुमार ने खुशरूपुर थाना पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी।
    • जे पी गंगा पथ पर हत्याकांड सहित आठ मामलों में वांछित राजा ने एसटीएफ पर फायर किया। उसके पैर में गोली मार दी।
    • रानी तालाब क्षेत्र में लूटपाट के मामले में गिरफ्तार आरोपित सूरज कुमार के साथ मुठभेड़, पैर में लगी गोली।
    • बिहटा के विष्णुपुरा गांव के पास हिरासत से भाग रहे हत्यारोपित इशु कुमार को पुलिस ने पैर में गोली मारी थी।
    • दानापुर में हत्या मामले में आरोपित ने पिस्टल बरामदगी के दौरान फायरिंग कर दी। पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी।
    • मालसलामी थाना क्षेत्र के ईंट-भट्ठा के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ में विकास उर्फ राजा ढेर हो गया।
    • रानी तालाब क्षेत्र में आरोपित दिव्यांशु और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। दिव्यांशु के पैर में गोली लगी।
    • खुसरूपुर में 25 हजार के इनामी अपराधी के पैर में मारी गई गोली, लूट, डकैती सहित आठ मामलों में था वांछित।
    • कुख्यात अपराधी रोशन शर्मा को पकड़ने के लिए पुलिस ने छापेमारी की, मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी।
    • बिस्कोमान गोलंबर के पास पुलिस और कुख्यात विजय साहनी के बीच मुठभेड़, उसके पैर में लगी गोली।
    • आपरेशन जखीरा के तहत जब्त किए जा चुके हैं एके-47 से लेकर दो सौ से अधिक हथियार इनामी और फरार अपराधियों की तलाश में पटना पुलिस कर रही छापेमारी