पटना के वांछित की तलाश में छापेमारी, 24 घंटे में 56 गिरफ्तार, पांच ने किया सरेंडर
पटना पुलिस ने एसपी (पश्चिम) भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में अपराधियों और नशीले पदार्थों के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान 24 घंटे में 56 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और पांच ने आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने हथियार, शराब, वाहन, नकदी और मोबाइल फोन जब्त किए। वारंट और कुर्की से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई हुई, और एक गुमशुदा व्यक्ति को बरामद किया गया। पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए अभियान जारी रखने की बात कही है।
जागरण संवाददाता, पटना। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और एसपी (पश्चिम) भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में नशीले पदार्थों की बरामदगी तथा अपराधियों की धर-पकड़ के लिए विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पिछले 24 घंटे में पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से 56 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
वहीं बढ़ती पुलिस सख्ती से भयभीत पांच आरोपियों ने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक कट्टा, 175 लीटर देसी शराब, तीन वाहन, पांच मोबाइल फोन, 1.77 लाख रुपये नकद, एक सोने का लाकेट बरामद किया है।
सभी जब्त वस्तुओं को आवश्यक विधिक कार्रवाई के तहत कब्जे में ले लिया गया है। इसके अलावा वारंट, कुर्की और इश्तेहार से जुड़े मामलों में चलाए गए विशेष अभियान के तहत 45 अभियुक्तों के खिलाफ कांडों का निष्पादन किया गया।
पुलिस टीम ने तकनीकी और मानवीय अनुसंधान की मदद से एक गुमशुदा युवक/युवती को सकुशल बरामद किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध यह विशेष अभियान निरंतर जारी रहेगा, जिससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।