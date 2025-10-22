पटना के वांछित की तलाश में छापेमारी, 24 घंटे में 56 गिरफ्तार, पांच ने किया सरेंडर

जागरण संवाददाता, पटना। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और एसपी (पश्चिम) भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में नशीले पदार्थों की बरामदगी तथा अपराधियों की धर-पकड़ के लिए विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पिछले 24 घंटे में पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से 56 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

वहीं बढ़ती पुलिस सख्ती से भयभीत पांच आरोपियों ने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक कट्टा, 175 लीटर देसी शराब, तीन वाहन, पांच मोबाइल फोन, 1.77 लाख रुपये नकद, एक सोने का लाकेट बरामद किया है।

सभी जब्त वस्तुओं को आवश्यक विधिक कार्रवाई के तहत कब्जे में ले लिया गया है। इसके अलावा वारंट, कुर्की और इश्तेहार से जुड़े मामलों में चलाए गए विशेष अभियान के तहत 45 अभियुक्तों के खिलाफ कांडों का निष्पादन किया गया।