    Patna News: अपराध पर नकेल कसने के लिए 19 थाना क्षेत्रों में खुले 30 नए टीओपी, इस अधिकारी को दी गई कमान

    By Jagran News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 12:32 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, पटना। अपराध पर नकेल कसने तथा जनता और पुलिस के बीच तालमेल को और मजबूत बनाने के लिए शहरी क्षेत्र के 19 थाना क्षेत्रों में 30 नए टीओपी (टाउन आउट पोस्ट) स्थापित किए गए। हरेक टीओपी की कमान सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस पदाधिकारी को सौंपा गया है। इनके साथ पर्याप्त पुलिस बल भी दिए गए है।

    इनका उद्देश्य अपराध की रोकथाम और अपराधियों की त्वरित गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों, गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखना और खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान को भी सुदृढ़ करना है। सूचना और शिकायत अंकित करने के लिए सभी टीओपी को स्टेशन डायरी उपलब्ध कराई गई है ताकि शिकायतों का विधिवत संधारण एवं त्वरित संचार संभव हो सके।

    टीओपी पर तैनात पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से बैंकों, ज्वेलरी दुकानों, व्यावसायिक संस्थानों की सुरक्षा, भीड़-भाड़ वाले इलाकों की निगरानी तथा किसी भी आपराधिक घटना के बाद त्वरित अनुसंधान और कार्रवाई सुनिश्चित करना होगा।

    नवसृजित टीओपी प्रभारी के अंतर्गत प्राथमिक शिकायत की जांच, वारंट तामिला, चरित्र सत्यापन के साथ-साथ क्षेत्र में दर्ज मामलों की विवेचना की जाएगी। संबंधित थानों से समन्वय स्थापित कर अपराध नियंत्रण में सहयोग प्रदान करेंगे।

    सृजित टीओपी संबंधित थाना
    राघोपुर पुल के पास दीदारगंज
    दीदारगंज पहाड़ी मोड़ दीदारगंज
    महात्मा गांधी दक्षिण आलमगंज
    आलमगंज चौकी आलमगंज
    मुगलपुरा खाजेकलां
    धवलपुरा चौक
    छोटी पहाड़ी अगमकुआं
    90 फीट कंकड़बाग
    चाणक्या लॉ कॉलेज जक्कनपुर
    करबिगहिया जक्कनपुर
    मीठापुर बाइपास जक्कनपुर
    चिरैयाटाड़ जक्कनपुर
    मीठापुर ओवरब्रिज जक्कनपुर
    खेमनीचक बाइपास रामकृष्णानगर
    आर ब्लॉक नीचे सचिवालय
    आर ब्लॉक ऊपर सचिवालय
    सरिस्ताबाद मुख्य मार्ग गर्दनीबाग
    गर्दनीबाग टीओपी नीचे गर्दनीबाग
    पुनाईचक शास्त्रीनगर
    अटल पथ हड़ताली मोड़ एसके पुरी
    कारगिल चौक गांधी मैदान
    जेपी सेतु ऊपर दीघा
    सगुना मोड़ दानापुर
    उसरी चौक शाहपुर
    सिपारा पुल नीचे बेउर
    बेउर मोड़ मुख्य मार्ग बेउर
    एम्स गोलंबर फुलवारीशरीफ
    इसोपुर फुलवारी फुलवारीशरीफ