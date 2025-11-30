Language
    पटना पुलिस ने 'हसीना' गुलगुलिया और नवादा के ज्वैलर को दबोचा, 13.474 ग्राम सोना और 24 हजार जब्त

    By Ashish Shukla Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 09:21 AM (IST)

    पटना पुलिस ने बोरिंग रोड इलाके से ई-रिक्शा में चोरी करने वाली हसीना गुलगुलिया को गिरफ्तार किया है। उसने नवादा के एक ज्वैलर को कंगन बेचा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर 13.474 ग्राम सोना और 24 हजार रुपये बरामद किए। पीड़िता ने 20 अक्टूबर को 30.12 ग्राम का कंगन खरीदा था, जो ई-रिक्शा में चोरी हो गया था।

    13.474 ग्राम सोना और 24 हजार जब्त

    जागरण संवाददाता, पटना। एसके पुरी थाना क्षेत्र के बोरिंग रोड चौराहा के पास से ई-रिक्शा से घर लौट रही महिला के पर्स 30.12 ग्राम का कंगन चुराने वाली आरोपित महिला को पुलिस ने राजीव नगर स्थित फुटपाथ से गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान हसीना गुलगुलिया के रूप में हुई, जिसने चोरी कर कंगन को नवादा के सोनारपट्टी स्थित ज्वेलरी दुकान में में बेच देने की बात बताई। 

    उसकी निशानदेही पर पुलिस नवादा पहुंची। ज्वेलरी दुकान के मालिक सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर कंगन के बारे में पूछा गया। पता चला कि उसे 2.40 लाख रुपये में खरीदकर गला दिया। पुलिस ने उसे गलाकर बनाए आभूषण में शेष बचे 13.474 ग्राम सोना और 24 हजार रुपये जब्त कर लिया है।

    ई-रिक्शा से लौट रही थी घर

    20 अक्टूबर को पीड़िता बोरिंग रोड चौराहा स्थित एक ज्वेलरी दुकान से 30.12 ग्राम सोने का कंगन खरीदकर पर्स में रखी और ई-रिक्शा से घर लौट रही थी। ई-रिक्शा में पहले से एक महिला बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी। 

    पीड़िता अपार्टमेंट के पास उतरकर जब ई-रिक्शा चालक को किराया देने के लिए पर्स चेक की तो उसमें से कंगन गायब था। उन्होंने एसके पुरी थाने में केस किया। सिटी एसपी मध्य दीक्षा ने इस मामले में जांच कर आरोपित की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया। 

    नवादा के ज्वैलर से बंचा सोना

    सीसीटीवी फुटेज में गोद में बच्चा लेकर बैठी महिला की भूमिका संदिग्घ दिखी। जो राजापुर पुल से दूसरे ऑटो में बैठकर दीघा हाट के पास उतरते हुए राजीव नगर की तरफ चली गई। उस महिला की खोजबीन शुरू की गई। उसे राजीव नलगर चौक के पास सड़क किनारे फुटपाथ पर देखा गया। 

    उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने सोने का कंगन नवादा जिले के एक ज्वेलरी संचालक को बेचने की बात स्वीकार की। इसके बाद दुकानदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया।