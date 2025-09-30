Language
    Patna News: 500 और 1000 के पुराने नोटों के साथ कुख्यात पंकज साहनी अरेस्ट, हथियारों का जखीरा भी बरामद

    By Ashish Shukla Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:08 PM (IST)

    पटना पुलिस ने कुख्यात अपराधी पंकज साहनी को रामकृष्ण नगर से गिरफ्तार किया है। वह लखीसराय का रहने वाला है और यहां छिपकर रह रहा था। उसके पास से हथियार पुराने नोट और गांजा तौलने का सामान बरामद हुआ है। उसके मोबाइल में अपराधियों की तस्वीरें मिली हैं और उस पर लूट हत्या जैसे कई मामले दर्ज हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    500 और 100 रुपये के पुराने नोटों के साथ कुख्यात गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, पटना। तीस वर्षों से अपराध की दुनिया में सक्रिय कुख्यात पंकज साहनी को पटना पुलिस की विशेष टीम ने रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के श्री कृष्ण कॉलोनी पश्चिमी नयाचक से गिरफ्तार कर लिया है। वह मूल रूप से लखीसराय के बालगुदर के साहनी टोला का निवासी है, जो किराये के मकान में छिपकर रह रहा था।

    उसके पास से एक पिस्टल, दो मैगजीन, एक कट्टा, 20 गोली, 50 हजार पांच सौ और हजार रुपये के पुराने नोट, गांजा तौलने वाले तराजू और तीन मोबाइल बरामद हुआ। उसके मोबाइल की जांच की गई, जिसमें कुछ अपराधियों की तस्वीर और संपर्क नंबर मिले हैं।

    पुलिस अब उन अपराधियों की तलाश में छापेमारी हैं, जिनकी तस्वीर उसके मोबाइल मिली है। वह अपने साथियों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। उसके खिलाफ लूट, हत्या, डकैती, आर्म्स एक्ट सहित कई मामले दर्ज हैं।  पूर्व में वह जेल भी जा चुका है।

    पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि सूचना मिली कि पंकज रामकृष्णा नगर में सक्रिय है और वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए हथियार और गोली जुटाने के साथ ही अपने साथियों के संपर्क में है। डीएसपी-2 रंजन कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी।

    तकनीकी अनुसंधान की पुलिस श्रीकृष्ण कालोनी स्थित एक मकान में पहुंची। पता चला कि वह कई दिनों से पहचान बदलकर किराये के कमरे में रह रहा है। घेराबंदी कर पुलिस ने उसे कमरे से ही दबोच लिया।

    उसके खिलाफ लखीसराय थाना में चार, बढैया थान में एक, मुंगेर कोतवाली में एक और जीआरपी सहित अन्य थानों में दर्जन भर से अधिक प्राथमिकी दर्ज है। वह गांजा के धंधे में भी शामिल था। पुलिस को आशंका है कि उसके पास से बरामद पुराने नोट लूटपाट के हो सकते हैं।