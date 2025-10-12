Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार चुनाव से पहले पटना पुलिस अलर्ट, ऑपरेशन जखीरा के तहत अपराधियों की धरपकड़ तेज

    By Ashish Shukla Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 11:38 PM (IST)

    पटना में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों ने संयुक्त रूप से जांच अभियान चलाया है। इस दौरान अवैध हथियार, नकदी और गोला-बारूद बरामद किए गए हैं। कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रख रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑपरेशन जखीरा के तहत अवैध हथियार, गोली बरामदगी, सीसीए के तहत कार्रवाई। सांकेतिक फोटो


    जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव को लेकर पटना पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों (CAPF) के सहयोग से पूरे जिले में विशेष जांच अभियान और फ्लैग मार्च किया जा रहा है।

    चुनावी माहौल में व्यवधान पैदा करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। ऑपरेशन जखीरा के तहत अवैध हथियार, गोली बरामदगी, सीसीए के तहत कार्रवाई, थानों में गुंडा परेड, जेल से छूट आरोपितों का सत्यापन और वांछितों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीते तीन दिनों में पुलिस ने वाहन जांच के क्रम में 10 लाख नकद, 139 गोली, अवैध हथियार के साथ अन्य मामलों में वांछितों की गिरफ्तारी भी की जा रही है।

    जांच अभियान का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों पर सख्त नजर रखना है, जो चुनावी माहौल को प्रभावित करने या विधि-व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर सकते हैं।

    पश्चिमी क्षेत्र में बीते 24 घंटे में 72 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की बढ़ती दबिश से दस अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण भी किया है।

    रविवार की देर रात तक गांधी मैदान, जेपी गंगा पथ, एनआइटी मोड़, अटल पथ, नेहरू पथ, दानापुर, गांधी सेतु, आयकर गोलंबर, डाकबंगला, गर्दनीबाग सहित अन्य स्थानों पर वाहनों की जांच होते रही।

    पटना में अब तक 29 कंपनियां अर्द्धसैनिक बल की पहुंच चुकी हैं, जबकि जल्द ही 29 कंपनियां और मिलने वाली हैं। चुनाव से पूर्व ही असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।

    अब तक जिले में 184 लोगों के खिलाफ सीसीए यानी क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इन व्यक्तियों को जिले के अलग-अलग थानों या अन्य जिलों में नियमित हाजिरी देनी होगी, ताकि शांति व्यवस्था के लिए कोई परेशानी उत्पन्न न हो सके।

    संवेदनशील और अतिसंवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। साथ ही क्यूआरटी की टीम भी तैनात कर दी गई है। सीमावर्ती इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है।

    इसके लिए 32 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां नियमित पेट्रोलिंग और सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। सभी अनुमंडल और थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च तथा एरिया डोमिनेशन लगातार जारी है, जिससे लोगों में सुरक्षा का भाव बना रहे और कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।

    संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त के साथ-साथ स्थानीय लोगों से संवाद भी स्थापित किया, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंच सके। पटना पुलिस और सीएपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा फ्लैग मार्च भी कर रही है।

    गुंडा पंजी में भेजे गए 1,033 नाम

    नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के थाना क्षेत्रों में गुंडा पंजी में जुलाई में 480, अगस्त में 346 और सितंबर में 207 व्यक्तियों को चिन्हित कर 1,033 प्रस्ताव भेजे गए, जिनमें से 616 नामों की प्रविष्टि कराई गई है।

    बीते माह में 664 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए, जबकि 208 ने आत्मसमर्पण किया। हाल के दिनों में 41 जमानत पर मुक्त अपराधियों का सत्यापन किया गया।

    छापेमारी और गिरफ्तारी के दौरान 15 रायफल, सात पिस्टल, एक रिवाल्वर, 20 कट्टा, 672 गोलियां, 24 मैगजीन, 455.8 ग्राम स्मैक और 5.776 किलो गांजा बरामद किया गया।