    पीएमसीएच छात्रों को खुशखबरी: वजीफे के लिए 6 करोड़ जारी, कुल 8 करोड़ से अधिक की मंजूरी

    By sunil raajEdited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 12:54 PM (IST)

    बिहार सरकार ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों के वजीफे के लिए 8 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसमें पीएमसीएच को 6 करोड़ रुपये मिलेंगे। महावीर आयुर्विज्ञान संस् ...और पढ़ें

    पीएमसीएच छात्रों को खुशखबरी

    राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य के मेडिकल कालेज अस्पतालों के साथ ही अन्य श्रेणी के स्वास्थ्य संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के वजीफे के लिए साढ़े आठ करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। पटना मेडिकल कालेज अस्पताल, महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी के साथ ही अन्य स्वास्थ्य संस्थानों की ओर से स्वास्थ्य विभाग को वर्ष 2025-26 के लिए वजीफे की राशि जारी करने का अनुरोध किया गया था।

    अस्पतालों की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य विभाग ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में विचार करने के बाद संबंधित अस्पतालों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के वजीफे के लिए राशि स्वीकृत करते हुए आवंटन आदेश जारी कर दिया है।


    स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पटना स्थित पटना मेडिकल कालेज अस्पताल में पीजी में अध्ययनरत छात्रों की छात्रवृति एवं वजीफे के लिए सर्वाधिक बड़ी राशि जारी की गई है।

    पीएमसीएच को वजीफे के लिए छह करोड़ रुपये का आवंटन स्वीकृत किया गया है। भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी में इंटर्न कर रहे छात्र, छात्राओं के वजीफे के लिए 2.09 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।


    इसके अलावा पारा मेडिकल संस्थान सदर अस्पताल पश्चिम चंपारण को वजीफे के लिए पांच लाख, पारा मेडिकल संस्थान नूनगढ़ लखीसराय को सात लाख, पारा मेडिकल संस्थान सदर अस्पताल अरवल को 22 लाख रुपये, बीएससी नर्सिंग संस्थान छपरा को 15 लाख रुपये का आवंटन स्वीकृत किया गया है।

    स्वास्थ्य विभाग ने राशि स्वीकृति के बाद आवंटन स्वीकृति के संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

    पीएमसीएच व लोहिया मेडिकल कालेज अस्पताल के निर्माण को राशि

    स्वास्थ्य विभाग ने सुपौल में बन रहे लोहिया मेडिकल कालेज अस्पताल के निर्माण कार्य जारी रखने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में सात करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है।

    इसके अलावा पीएमसीएच को टर्न-की के आधार पर 250 एमबीबीएस सीट नामांकन क्षमता के अलावा 5462 बेड के अस्पताल के बेड के रूप में पुनर्विकसित करने के लिए भी 2025-26 में 50 करोड़ रुपये का आवंटन स्वीकृत किया है। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।