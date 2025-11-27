Patna News: सादी वर्दी में बदमाशों से पिटते रहे दारोगा, भीड़ बनी रही तमाशबीन; नहीं आया कोई बचाने

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। सुलतानगंज थाना क्षेत्र के बीएनआर मोड़ पर सादी वर्दी में सब्जी खरीदने के दौरान प्रशिक्षु दारोगा ने जब अपनी स्कूटी चोरी कर भाग रहे युवक को दौड़ कर पकड़ा तो उसने अपने साथियों से साथ मिल कर दारोगा की पिटाई कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भीड़भाड़ वाला इलाका होने के बाद भी कोई व्यक्ति दारोगा को बचाने आगे नहीं आया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना के पुलिस कर्मी गंभीर रूप से जख्मी दारोगा को इलाज के लिए पीएमसीएच ले गए। इस मामले की प्राथमिकी में पकड़े गए नामजद वाहन चोर को पुलिस ने जेल भेज दिया। दारोगा को पीटने वालों में नामजद इसके भाई समेत आधा दर्जन बदमाशों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। बदमाशों के दुस्साहस को दिखाती यह घटना सुलतानगंज थाने में पदस्थापित प्रशिक्षु दारोगा चंद्र किशोर झा के साथ 22 नवंबर को अपने ही थाना क्षेत्र में घटी।

प्रभारी थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार ने बुधवार को बताया कि प्राथमिक उपचार कराने के बाद गंभीर रूप से जख्मी प्रशिक्षु दारोगा चंद्र किशोर झा को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। वह अभी चलने और बोलने की हालत में नहीं हैं। उन्होंने बताया कि दारोगा के सिर पर लोहे के पंच से जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद आलमगंज थाना के शेरशाह रोड सकरी गली निवासी शिवानंद यादव के 32 वर्षीय पुत्र संजीत कुमार उर्फ सोनू को पूछताछ के बाद जेल भेजा गया है। इसके नामजद भाई 30 वर्षीय मंजीत कुमार उर्फ मोनू समेत अन्य आधा दर्जन अज्ञात बदमाशों की तलाश जारी है।

प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया कि 21 नवंबर की रात्रि ड्यूटी कर 22 नवंबर की सुबह आठ बजे प्रशिक्षु दारोगा चंद्र किशोर झा बीएनआर रोड स्थित घर लौटे थे। यहां यह किराये के मकान में परिवार के साथ रहते हैं। आधे घंटे बाद घर से कुछ दूरी पर ही सुबह 8:30 बजे स्कूटी से सब्जी खरीदने सादी वर्दी में गए।

स्कूटी खड़ी कर सब्जी लेने के दौरान एक युवक स्कूटी लेकर भागने लगा। दारोगा ने दौड़ा कर उसे पकड़ा। पूछने पर उसने अपना नाम संजीत कुमार उर्फ सोनू बताया। श्री झा ने चोर को बताया कि सुलतानगंज थाना में दारोगा हैं। सादी वर्दी में होने के कारण वाहन चोर ने दारोगा को धमकी दी कि रुको अभी बताते हैं।

उसने अपने भाई मंजीत कुमार और पांच छह युवकों को बुला लिया। सभी ने हाथ में पहने लोहे के पंच से दारोगा के सिर पर हमला करते हुए गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। प्राथमिकी के अनुसार लहूलुहान हुए दारोगा को जान मारने की नीयत से सभी युवकों ने हमला करते हुए छाती, पसली, पैर शरीर के हर हिस्से पर पिटाई कर दी। जख्मी दारोगा बेहोश हो गए।