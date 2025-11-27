Language
    Patna News: सादी वर्दी में बदमाशों से पिटते रहे दारोगा, भीड़ बनी रही तमाशबीन; नहीं आया कोई बचाने

    By Ahmed Raza Hasmi Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 02:08 AM (IST)

    पटना में एक दारोगा को सादी वर्दी में बदमाशों ने पीटा, और आसपास मौजूद भीड़ तमाशबीन बनी रही। किसी ने भी दारोगा को बचाने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना पटना के एक व्यस्त इलाके में हुई। पुलिस जांच कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है।

    सादी वर्दी दारोगा को बदमाशों ने पीटा। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी। सुलतानगंज थाना क्षेत्र के बीएनआर मोड़ पर सादी वर्दी में सब्जी खरीदने के दौरान प्रशिक्षु दारोगा ने जब अपनी स्कूटी चोरी कर भाग रहे युवक को दौड़ कर पकड़ा तो उसने अपने साथियों से साथ मिल कर दारोगा की पिटाई कर दी।

    भीड़भाड़ वाला इलाका होने के बाद भी कोई व्यक्ति दारोगा को बचाने आगे नहीं आया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना के पुलिस कर्मी गंभीर रूप से जख्मी दारोगा को इलाज के लिए पीएमसीएच ले गए।

    इस मामले की प्राथमिकी में पकड़े गए नामजद वाहन चोर को पुलिस ने जेल भेज दिया। दारोगा को पीटने वालों में नामजद इसके भाई समेत आधा दर्जन बदमाशों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। बदमाशों के दुस्साहस को दिखाती यह घटना सुलतानगंज थाने में पदस्थापित प्रशिक्षु दारोगा चंद्र किशोर झा के साथ 22 नवंबर को अपने ही थाना क्षेत्र में घटी।

    प्रभारी थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार ने बुधवार को बताया कि प्राथमिक उपचार कराने के बाद गंभीर रूप से जख्मी प्रशिक्षु दारोगा चंद्र किशोर झा को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। वह अभी चलने और बोलने की हालत में नहीं हैं।

    उन्होंने बताया कि दारोगा के सिर पर लोहे के पंच से जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद आलमगंज थाना के शेरशाह रोड सकरी गली निवासी शिवानंद यादव के 32 वर्षीय पुत्र संजीत कुमार उर्फ सोनू को पूछताछ के बाद जेल भेजा गया है। इसके नामजद भाई 30 वर्षीय मंजीत कुमार उर्फ मोनू समेत अन्य आधा दर्जन अज्ञात बदमाशों की तलाश जारी है।

    प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया कि 21 नवंबर की रात्रि ड्यूटी कर 22 नवंबर की सुबह आठ बजे प्रशिक्षु दारोगा चंद्र किशोर झा बीएनआर रोड स्थित घर लौटे थे। यहां यह किराये के मकान में परिवार के साथ रहते हैं। आधे घंटे बाद घर से कुछ दूरी पर ही सुबह 8:30 बजे स्कूटी से सब्जी खरीदने सादी वर्दी में गए।

    स्कूटी खड़ी कर सब्जी लेने के दौरान एक युवक स्कूटी लेकर भागने लगा। दारोगा ने दौड़ा कर उसे पकड़ा। पूछने पर उसने अपना नाम संजीत कुमार उर्फ सोनू बताया। श्री झा ने चोर को बताया कि सुलतानगंज थाना में दारोगा हैं। सादी वर्दी में होने के कारण वाहन चोर ने दारोगा को धमकी दी कि रुको अभी बताते हैं।

    उसने अपने भाई मंजीत कुमार और पांच छह युवकों को बुला लिया। सभी ने हाथ में पहने लोहे के पंच से दारोगा के सिर पर हमला करते हुए गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। प्राथमिकी के अनुसार लहूलुहान हुए दारोगा को जान मारने की नीयत से सभी युवकों ने हमला करते हुए छाती, पसली, पैर शरीर के हर हिस्से पर पिटाई कर दी। जख्मी दारोगा बेहोश हो गए।

    प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया कि आसपास खड़े लोगों में से किसी ने दारोगा को पीटने से नहीं बचाया। होश आने पर किसी व्यक्ति के फोन से श्री झा ने थाना में फोन किया तब गश्ती दल के पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे। दारोगा बुरी तरह जख्मी थे। जख्मी दारोगा ने प्राथमिकी में बताया कि हमलावरों ने जेब से ग्यारह सौ रुपए निकाल कर भाग गए।