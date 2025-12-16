जागरण संवाददाता, पटना। अंजान नंबर से शुरू हुई बातचीत नर्सिंग की छात्रा के लिए मुसीबत बन गई। वह एक ऐसे युवक के प्रेम जाल में फंस गई जो पहले से शादीशुदा था। धर्म के साथ ही अपनी असली पहचान छिपाकर उसे अपने जाल में फंसाया। शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाया। जब पीड़िता को उसकी सच्चाई पता चली तो वह उससे दूरी बनाने का प्रयास किया। तब वह उसे अश्लील वीडिया वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। उसे अलग अलग नंबरों से फोन कर परेशान करने लगा, इसके पीड़िता रोते हुए थाना पहुंची और आपबीत बताई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। जैसे ही वह लड़की से मिलने पटना पहुंचा, जक्कनपुर थाने की पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसकी पहचान मो. रुस्तम के रूप में हुई, जो मुजफ्फरपुर के साहेबगंज का निवासी है। जक्कनपुर थानेदार ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंजाने नंबर से आया कॉल फिर होने लगी बात पीड़िता के मोबाइल पर फरवरी माह में अंजान नंबर से काल आया। उसने खुद को सोनू बताया। इसके बाद वह लड़की को लगातार फोन करने लगा और दोनों से बातचीत होने लगी।

दोस्ती प्यार में बदल गई। उसने छात्रा को झांसा देकर करबिगहिया बुलाया। वहां एक होटल में ले गया और शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत किया। उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। जब लड़की ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी टालमटोल करने लगा। वह मोबाइल काफी देर तक बातें करता था, लेकिन कई बार अचानक फोन काट देता था। कई बार उसके आसपास बच्चों की आवाज सुनाई देती थी। जब वह इसके बारे में पूछती थी तब वह बहाना बनाता था कि आसपास के बच्चे खेल रहे हैं। इसके बाद उसे संदेह हुआ और पीड़िता उसकी असलियत पता करने लगी।

कोलकाता चलने का बना रहा था दबाव पीड़िता को बाद में पता चला कि वह सोनू नहीं मो. रुस्तम है, जो पहले से शादीशुदा है और तीन बच्चों का पिता है। पीड़िता उससे दूरी बनाने लगी। उसके बात करने के लिए आरोपित उसके नंबर पर बार बार फोन करता था। फिर उसका वीडियो वायरल करने की धमकी दी।

यह भी कहा क‍ि अगर वह शादी नहीं की तो जबरन कोलकाता ले जाएगा। इसके बाद पीड़िता जक्कनपुर थाना पहुंची। पीड़िता के बयान पर केस दर्ज कर पुलिस आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। पीड़ित आरोपित से बातचीत कर उसे मीठापुर पुराने बस स्टैंड के पास मिलने के लिए बुलाई। जैसे ही रुस्तम वहां पहुंचा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि वह फरवरी माह में किसी और को फोन कर रहा था, नंबर गलत डायल हो गया।